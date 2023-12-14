وجود واسع النطاق للكروم السام الموجود في المناطق المتضررة من الحرائق في شمال كاليفورنيا

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ستانفورد عن مستويات مثيرة للقلق من الكروم السام في مناطق شمال كاليفورنيا التي احترقت بشدة بسبب حرائق الغابات. تسببت الحرارة الشديدة الناتجة عن حرائق الغابات هذه في تحول المعدن الموجود في التربة إلى مادة مسرطنة خطيرة محمولة بالهواء. وهذا يشكل خطراً صحياً كبيراً على رجال الإطفاء والأفراد الذين يعيشون في المناطق الواقعة في اتجاه الريح من حرائق الغابات.

الكروم هو معدن شائع الوجود في التربة، وله شكل حميد يعرف باسم الكروم 3 موجود في التربة مشتق من الصخور الغنية بالكروم الموجودة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، نظرًا لأن الغابات والأراضي البرية أصبحت أكثر عرضة لحرائق الغابات بسبب الجفاف وموجات الحرارة، يتم تحويل الكروم 3 إلى الكروم سداسي التكافؤ شديد السمية، المعروف أيضًا باسم الكروم 6.

يرتبط الكروم 6 بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة، بما في ذلك تهيج الجلد والعين، وفشل الكلى والكبد، وسرطان الرئة. تؤكد الدراسة على الحاجة الملحة لمزيد من الأبحاث ليس فقط حول الكروم ولكن أيضًا حول تأثير حرائق الغابات على المعادن الثقيلة الأخرى الموجودة في التربة.

قام الباحثون بجمع عينات من التربة والرماد من مواقع الحرق مباشرة بعد احتواء حرائق الغابات وقاموا بإعادة زيارة المواقع بعد 11 شهرًا لأخذ عينات إضافية. وكشف التحليل عن تركيزات عالية من الكروم 6 في جزيئات التربة التي يمكن أن تنتقل بالهواء، مما يشير إلى استمرارها حتى بعد مرور فترة طويلة من الوقت.

وبينما لم تحلل الدراسة وجود الكروم 6 في الهواء، فإن المستويات العالية الموجودة في التربة السطحية تشير إلى تهديد محتمل لسلامة المجتمعات المتضررة من حرائق الغابات. رجال الإطفاء والأفراد الذين يعيشون في اتجاه الريح من الحرائق معرضون للخطر بشكل خاص. علاوة على ذلك، فإن وجود الكروم 6 في التربة بعد حريق هائل يشكل خطراً على العمال المشاركين في جهود إعادة تأهيل التربة والأنشطة الترفيهية في المناطق المتضررة.

يسلط هذا البحث الضوء على أهمية معالجة المشكلة المتزايدة للكروم السام في المناطق المعرضة للحرائق ويدعو إلى إجراء مزيد من التحقيقات في تأثيره على الصحة العامة والبيئة. وينبغي اتخاذ تدابير للتخفيف من المخاطر المرتبطة بحرائق الغابات وإطلاق المواد الضارة مثل الكروم 6.