توصلت الدراسة إلى أن حرائق الغابات في كاليفورنيا تحول معادن التربة إلى مادة مسرطنة محمولة جواً

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء في جامعة ستانفورد أن الحرارة الشديدة الناجمة عن حرائق الغابات الناجمة عن المناخ في كاليفورنيا تتسبب في تحول المعدن الموجود عادة في التربة إلى مادة مسرطنة محمولة جوا. ويسلط البحث، الذي نشر في مجلة Nature Communications، الضوء على المستويات الخطيرة من الكروم السام الموجود في مناطق شمال كاليفورنيا التي احترقت بشدة بسبب حرائق الغابات في عامي 2019 و2020.

الكروم، وتحديدًا شكل الكروم سداسي التكافؤ المعروف باسم الكروم 6، شديد السمية ويرتبط بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك سرطان الرئة. تشير الدراسة إلى أنه مع اشتداد حرائق الغابات بسبب الجفاف وموجات الحرارة الطويلة، فإن الشكل الحميد من الكروم المعروف باسم الكروم 3 الموجود في التربة يتحول إلى الكروم 6 الأكثر ضررًا.

وأكد العلماء أن لهذا الاكتشاف آثارا تتجاوز ولاية كاليفورنيا، إذ أن مناطق أخرى غنية بالمعادن حول العالم، بما في ذلك أفريقيا وأستراليا وكندا، معرضة للخطر أيضا. قامت الكاتبة الرئيسية للدراسة، ألاندرا ماري لوبيز، بجمع عينات من التربة والرماد من مواقع الحرق مباشرة بعد حرائق الغابات، ووجدت تركيزات عالية من الكروم 6 في الجزيئات المحمولة بالهواء، حتى بعد أشهر.

في حين أن الباحثين لم يختبروا وجود الكروم 6 في الهواء، فإن المستويات الموجودة في التربة السطحية تشير إلى أن الأفراد الذين يعيشون في اتجاه الريح من حرائق الغابات، بما في ذلك رجال الإطفاء والمجتمعات المجاورة، يمكن أن يكونوا في خطر مباشر إذا أصبح المعدن السام محمولاً في الهواء. وتسلط الدراسة الضوء أيضًا على ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث حول تأثيرات حرائق الغابات على المعادن الثقيلة الأخرى الموجودة في التربة.

ويشير الباحثون إلى أن عمليات الحرق الخاضعة للرقابة لتقليل أحمال الوقود في الغابات يمكن أن تساعد في التخفيف من شدة حرائق الغابات وتقليل حجم الكروم 6 في التربة. بالإضافة إلى ذلك، يوصون باتخاذ إجراءات وقائية مثل ارتداء الأقنعة، والبقاء في الداخل، وتركيب أجهزة تنقية الهواء أثناء أحداث حرائق الغابات. هناك حاجة أيضًا إلى مزيد من البحث لفهم التعبئة المحتملة للكروم سداسي التكافؤ في المياه السطحية في المناطق المحروقة بعد هطول الأمطار.

تؤكد هذه النتائج على الحاجة الملحة لزيادة الوعي واتخاذ التدابير الاستباقية لحماية المجتمعات من المخاطر التي تشكلها حرائق الغابات وتحول معادن التربة إلى مواد مسرطنة.