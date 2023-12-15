يشكل الطائر والرجل رابطة غير عادية في غابة بنسلفانيا

ملخص: اشترى رجل يُدعى بيل هارتلاين 50 فدانًا من أراضي الغابات بالقرب من مونسي بولاية بنسلفانيا بهدف إيجاد العزلة وبناء منزل للمسنين. لم يكن يعلم أنه سيشكل رابطة فريدة من نوعها مع طيهوج مطوق، والذي أطلق عليه بمودة اسم السيد جروس. ظل الطائر يتابع ويتفاعل مع السيد هارتلاين لمدة ثلاث سنوات، حتى أنه كان يركب على كتفيه ويتدخل في أنشطته اليومية. وبينما يجد السيد هارتلاين أن الطائر صديق، فإنه يشعر بالحيرة من سبب اختيار طيهوج له. وقد تلقي الأبحاث الضوء قريبًا على هذه العلاقة غير العادية.

الطيور والرجل يقيمان اتصالًا مفاجئًا في البرية في بنسلفانيا

في غابة بنسلفانيا خارج مونسي، اتخذ سعي الرجل للعزلة منحى غير متوقع. اكتشف بيل هارتلاين، الذي اشترى قطعة أرض حرجية، أنه لم يكن بمفرده خلال رحلة تخييم في عام 2020. اقترب منه طيهوج مطوق، بريشه الموهوك المميز وريشه المتنوع، في ذلك المساء وظل بجانبه منذ ذلك الحين.

لقد دمج رفيق الطيور، الذي يُطلق عليه اسم السيد جروس، نفسه في كل جانب من جوانب حياة السيد هارتلاين. يتبعه الطائر في كل مكان، حيث يجلس على كتفيه ويركب على الجرار. ومع ذلك، قد يكون الاهتمام المتواصل أمرًا صعبًا في بعض الأحيان. يصبح السيد غروس عائقًا عندما يحاول السيد هارتلاين أو ضيوفه المغادرة، حيث يرمي الطائر نفسه تحت السيارة لمنعهم من المغادرة.

مما لا شك فيه أن الطيهوج ودود وله ميوله المؤذية. غالبًا ما ينغمس في فك أربطة الحذاء وشد الشعر، مما يكسب المودة والإحباط من السيد هارتلاين.

على الرغم من الإزعاج العرضي، يعتبر السيد هارتلاين أن السيد جروس صديق حقيقي. وهو يتساءل لماذا اختاره الطائر، لكنه يأمل أن يقدم الباحثون قريبًا رؤى حول الرابطة غير العادية بينهما.

تُظهر الصداقة الآسرة بين هذا الرجل والطائر الروابط غير المتوقعة التي يمكن أن تحدث في مساحات شاسعة من الطبيعة. إنه بمثابة تذكير بأنه حتى في العزلة، يمكن العثور على رفقة فريدة من نوعها.