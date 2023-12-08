العنوان: استكشاف طرق بديلة لتجربة الأضواء الشمالية

ملخص: في حين أن الدائرة القطبية الشمالية لا تزال وجهة صعبة لمشاهدة الأضواء الشمالية الساحرة، إلا أن هناك طرقًا بديلة لتجربة هذه الظاهرة الطبيعية. على الرغم من أن المشاهدات الأخيرة حدثت في خطوط العرض المنخفضة، إلا أن معظمها كان خافتًا ولا يمكن رؤيته إلا بالكاميرا. لمشاهدة الستائر الخضراء والحمراء المذهلة أو الهالة الشفقية الآسرة، من الضروري السفر شمالًا. حاليًا، مع اقتراب الشمس من ذروة دورتها الشمسية التي تبلغ 11 عامًا، يكون النشاط المغناطيسي مرتفعًا، مما يجعله وقتًا مثاليًا لمطاردة الأضواء الشمالية. ومع ذلك، تعتبر الظروف الجوية الملائمة أيضًا أمرًا حاسمًا للحصول على رؤية واضحة، وغالبًا ما تتطلب رحلات عبر التضاريس النائية والجليدية. كحل مريح وذو شعبية متزايدة، تقدم رحلات الشفق القطبي تجربة استثنائية. توفر هذه الرحلات البحرية، التي تستمر عادة من أواخر أغسطس إلى أواخر أبريل، للركاب فرصة مراقبة الشفق القطبي الشمالي من سطح السفينة بينما تقدم أيضًا تعليمات التصوير الفوتوغرافي والمحاضرات والأنشطة الفلكية الأخرى. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن خيارات بديلة، هناك ثلاث رحلات بحرية فريدة من نوعها في منطقة الشفق القطبي الشمالي تستحق النظر فيها.

1. رحلات هورتيجروتين: رحلة علم الفلك - تنطلق هذه الرحلة البحرية التي تستغرق 12 يومًا من بيرغن بالنرويج وتتبع الساحل النرويجي الخلاب. وإلى جانب علماء الفلك المشهورين، بما في ذلك خبير الشفق القطبي توم كيرس، يمكن للمسافرين التعرف على سماء الليل في القطب الشمالي، وزيارة القبة السماوية الشمالية للأضواء الشمالية في ترومسو، والتقاط صور للأضواء الشمالية السحرية. في حالة عدم ظهور الأضواء، تقدم Hurtigruten رحلة بحرية مجانية لمدة ستة أو سبعة أيام للموسم التالي.

2. رحلات أورورا: رحلة استكشاف الشفق القطبي الشمالي - يمكن للمغامرين الشروع في هذه الرحلة البحرية التي تستغرق 19 يومًا من كيركنيس بالنرويج إلى ريكيافيك بأيسلندا. يتضمن خط سير الرحلة التوقف في الجزر والقرى النائية في شمال النرويج وأيسلندا وغرينلاند، مما يوفر فرصًا كبيرة لمشاهدة الشفق القطبي الشمالي من الدائرة القطبية الشمالية. وتشمل الوجهات البارزة جزيرة جان ماين، وسكورسبيسوند في جرينلاند، ومضايق ويستفيورد النائية في أيسلندا.

3. Elding: Reykjavík Northern Lights Cruise - مثالية للمسافرين المستقلين أو أولئك الذين يبحثون عن رحلة بحرية أقصر، وينطلق هذا الخيار من الميناء القديم في وسط مدينة ريكيافيك، أيسلندا. تعمل الرحلة البحرية في المساء من سبتمبر حتى مارس، وتوفر ملاذًا بعيدًا عن التلوث الضوئي للحصول على فرصة أفضل لرؤية الشفق القطبي الشمالي. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بمنصة عرض 360 درجة ويوفر تذكرة مجانية إذا كان الطقس غير مناسب أو لم يظهر الشفق القطبي، صالحة لمدة عامين.

ومن خلال استكشاف هذه الخيارات البديلة، يمكن للمسافرين تعزيز فرصهم في الاستمتاع بالجمال الأثيري للشفق القطبي الشمالي، مع الاستمتاع بوسائل الراحة الإضافية والمعرفة التي يقدمها المرشدون ذوو الخبرة ومشغلو الرحلات البحرية.