اكتشافات جديدة حول الحمض النووي للأخطبوط والطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي

قدم بحث جديد باستخدام الحمض النووي لأخطبوط توركيت معلومات قيمة عن تاريخ الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي وقابلية تعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة. من خلال دراسة الأنماط الجينية لهذه الأخطبوطات التي تعيش حول القارة القطبية الجنوبية، تمكن العلماء من الكشف عن أدلة على وجود روابط مباشرة بين السكان في بحار ويدل وأموندسن وروس. يشير هذا إلى أن هذه الممرات البحرية، التي تسدها حاليًا الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي، كان من الممكن الوصول إليها ذات يوم وسهلت حركة وتهجين الأخطبوطات.

والجدير بالذكر أن البيانات الوراثية كشفت أن هذه الروابط المباشرة بين مجموعات الأخطبوط حدثت خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة العالمية وارتفاع مستويات سطح البحر. قبل حوالي 3 ملايين إلى 3.6 مليون سنة، عندما كانت درجات الحرارة أعلى بمقدار 2-3 درجات مئوية وكان مستوى سطح البحر أعلى بمقدار 25 مترًا عما هو عليه اليوم، يُعتقد أن الغطاء الجليدي قد انهار. تتوافق هذه النتيجة مع الأدلة الجيولوجية الموجودة من منتصف عصر البليوسين.

علاوة على ذلك، فإن أحدث بصمات الحمض النووي للروابط المباشرة بين الأخطبوطات في هذه البحار الثلاثة تعود إلى ما يقرب من 125,000 سنة مضت. يشير هذا إلى أن انهيار الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي قد حدث على الأرجح خلال فترة الاحتباس الحراري عندما كان متوسط ​​درجة الحرارة أعلى بحوالي 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الصناعة.

الآثار المترتبة على هذا البحث كبيرة. فهو يقدم أدلة تجريبية على أن تجاوز الأهداف التي حددتها اتفاقية باريس، وخاصة فيما يتعلق بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية أو 2 درجة مئوية، يمكن أن يؤدي إلى انهيار الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي. ونظراً لقابليتها للاحترار، فإن ذوبان هذه الطبقة الجليدية من شأنه أن يساهم في ارتفاع كبير في مستويات سطح البحر العالمية، والتي تقدر بما يتراوح بين 3.3 و5 أمتار.

تضمنت الدراسة تعاونًا عبر التخصصات والبلدان، حيث عمل علماء الفيزياء وعلماء الأحياء معًا لكشف الأسرار الموجودة داخل الحمض النووي لهذه الكائنات الرائعة. ومن خلال تسخير قوة علم الوراثة، يكتسب العلماء فهمًا أكبر لماضي كوكبنا والتأثير المحتمل الذي قد تحدثه أفعالنا على مستقبله.