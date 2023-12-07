البراكين العملاقة: ما الذي يجعلها خارقة ولماذا يمكن أن يكون هذا المصطلح مضللاً؟

في عالم البراكين، قليلون هم الذين يحملون لقب "البركان العملاق". ولكن ما الذي يجعل هذه البراكين عظيمة جدًا، وهل التسمية دقيقة دائمًا؟ الجواب يعتمد على من تسأل.

يتم تعريف البركان العملاق على أنه بركان شهد ثورانًا عظيمًا واحدًا على الأقل، مما يعني أنه قذف أكثر من 1,000 كيلومتر مكعب من المواد البركانية. هذه الانفجارات، التي تحتل المرتبة الثامنة على مؤشر انفجار البركان (VEI)، أكبر بأكثر من 8 مرة من انفجار جبل سانت هيلينز عام 1,000.

تكون الانفجارات الهائلة ضخمة جدًا لدرجة أن القشرة الأرضية فوق غرفة الصهارة تنهار، مما يؤدي إلى خلق كالديرا. تعد حديقة يلوستون الوطنية موطنًا لأحد هذه البراكين العملاقة، حيث حدث انفجاران عظيمان منذ ملايين السنين. أطلق أكبر ثوران، المعروف باسم ثوران هاكلبيري ريدج تاف، 2,450 كيلومترًا مكعبًا من الحطام البركاني.

ومع ذلك، فإن مصطلح "البركان العملاق" يمكن أن يكون مضللاً. على سبيل المثال، شهدت يلوستون العديد من الانفجارات الصغيرة منذ ثورانها الكبير، مما أدى إلى الارتباك حول تصنيفها. في الواقع، العديد من البراكين التي يشار إليها باسم البراكين العملاقة لم تنتج أبدًا ثورانًا هائلاً.

يوجد حاليًا تسعة براكين نشطة في جميع أنحاء العالم تفي بمعايير البركان العملاق. بخلاف يلوستون، تشمل هذه المناطق لونغ فالي في كاليفورنيا، وفاليس في نيو مكسيكو، وتوبا في إندونيسيا، وتاوبو في نيوزيلندا، وأيتلان في غواتيمالا، وآيرا، وكيكاي، وآسو في اليابان.

يفضل بعض العلماء استخدام مصطلح "أنظمة الكالديرا" لوصف هذه البراكين، مع التركيز على انهيار السطح إلى غرف الصهارة المفرغة جزئيًا. يكمن الفرق بين البراكين العملاقة وغيرها من البراكين المكونة للكالديرا في قدرتها على توسيع خزانات الصهارة الخاصة بها بدلاً من الانفجار المتكرر.

تشير الأبحاث إلى أن الانفجارات البركانية الفائقة في يلوستون تضمنت أحداثًا متفجرة متعددة، حيث تحدث الانفجارات بعد أسابيع أو حتى سنوات. لا يزال تكوين غرف الصهارة الكبيرة غير مفهوم تمامًا، لكن إحدى النظريات تقترح أن خليط تركيبات الصهارة المختلفة يؤدي إلى تكوين هذه الخزانات المعقدة.

في حين أن مصطلح "البركان العملاق" يمكن أن يساء استخدامه أو يكون مضللاً، إلا أنه يبدو أنه رسخ نفسه في الثقافة الشعبية. وبدلاً من استبعادها تمامًا، من المهم فهم الاستخدام الصحيح لها ومواصلة دراسة هذه السمات الجيولوجية الرائعة.