تظهر الدراسة قدرة الغربان على التعلم واستخدام الأدوات

يكشف بحث جديد نُشر في مجلة Nature Communications عن نظرة ثاقبة للقدرات المعرفية للغربان الأمريكية وكفاءتها في استخدام الأدوات. وشملت الدراسة، التي أجراها تعاون بين جامعات في واشنطن وفلوريدا ويوتا، مراقبة أدمغة الغربان الأمريكية أثناء استخدامها الحجارة للحصول على الطعام من أنبوب مملوء بالماء.

ووجد الباحثون أن مراكز التعلم الحركي والتحكم عن طريق اللمس في أدمغة الغربان الأكثر مهارة تم تنشيطها أثناء استخدام الأداة. من ناحية أخرى، أظهرت أدمغة الغربان الأقل كفاءة تنشيطًا في مراكز المعالجة الحسية والعليا. يشير هذا إلى أن الكفاءة في استخدام الأدوات ترتبط بذكريات محددة والتحكم في العضلات.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أيضًا أن إناث الغربان كانت بارعة بشكل خاص في استخدام الأدوات، وأظهرت مستوى أعلى من الكفاءة مقارنة بنظرائها الذكور. ويتكهن الباحثون بأن هذا قد يكون مرتبطًا بتقديم الرعاية والأدوار الأقل هيمنة لإناث الغربان، والتي ربما تكون قد زادت قدرتها على استخدام الأدوات.

في حين أن بعض أنواع الغربان فقط معروفة باستخدامها الفطري للأدوات، مثل غراب كاليدونيا الجديدة وغراب هاواي، تشير هذه الدراسة إلى أن أنواع الغربان الأخرى، بما في ذلك الغراب الأمريكي، تتمتع بالمرونة العصبية للتعلم واستخدام الأدوات.

ولدراسة نشاط دماغ الغربان، استخدم الباحثون طريقة غير جراحية تسمى التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني 18F-fluorodeoxyglucose (FDG-PET). وسمحت لهم هذه التقنية بفحص نشاط الدماغ دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية أو زرع أنسجة، مما يقلل من الضغط الذي تتعرض له الغربان. كما يُستخدم FDG-PET بشكل شائع في التصوير الطبي، مثل تشخيص مرض الزهايمر.

وفي التجارب، قام الباحثون بتدريب الغربان على استخدام الحجارة لحل نسخة معدلة من تحدي أسطورة إيسوب. وبدلاً من إبريق مملوء بالماء، تم استخدام أنبوب شفاف، مع تعليق الحجارة خارج الأنبوب لتسهيل قيام الغربان برفع مستوى الماء. كانت نفخة الجبن بمثابة المكافأة في الجزء السفلي من الأنبوب.

ووجد الباحثون أن تدريب الغربان على استخدام الحجارة كان بسيطًا نسبيًا، وسرعان ما تعلمت الطيور الخطوات اللازمة للحصول على المكافأة.

تساهم هذه الدراسة في فهمنا لإدراك الغربان وتوفر دليلاً إضافيًا على ذكاء الغربان وقدراتها على حل المشكلات. بفضل استخدامها الرائع للأدوات وشبكاتها العصبية القابلة للتكيف، تستمر الغربان في جذب الباحثين وتقديم نظرة ثاقبة حول مدى تعقيد سلوك الحيوان.