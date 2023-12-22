أجرى الباحثون في معهد ماكس بلانك للفيزياء الفلكية تجربة فكرية رائعة حول العمر المحتمل للنجوم التي تلتقط الثقوب السوداء البدائية. يمكن لهذه الأجرام السماوية، المعروفة باسم "نجوم هوكينج"، أن تتمتع بعمر طويل بشكل مدهش وتشبه النجوم العادية إلى حد كبير.

تستكشف الدراسة، التي نشرت في مجلة الفيزياء الفلكية، إمكانية التقاط الثقوب السوداء البدائية أثناء تكوين النجوم الجديدة. وفي حين أن وجود هذه الثقوب السوداء لا يزال غير مؤكد، فقد استخدم الباحثون هذا السيناريو كتمرين نظري لتوسيع فهمهم للكون.

توضح المؤلفة الرئيسية سلمى دي مينك: "يطرح العلماء أحيانًا أسئلة مجنونة من أجل معرفة المزيد. نحن لا نعرف حتى ما إذا كانت مثل هذه الثقوب السوداء البدائية موجودة أم لا، ولكن لا يزال بإمكاننا إجراء تجربة فكرية مثيرة للاهتمام.

ويفترض الباحثون أن النجوم المتشكلة حديثًا يمكن أن تلتقط ثقوبًا سوداء تتراوح كتلتها من كتلة الكويكب إلى آلاف الكتل الشمسية. ستحتل هذه الثقوب السوداء التي تم التقاطها مركز النجم، مما يؤدي إلى إنشاء "نجم هوكينج" الذي سمي على اسم الفيزيائي ستيفن هوكينج.

والمثير للدهشة أن الباحثين وجدوا أن الثقب الأسود الموجود في مركز نجم هوكينج سينمو بمعدل بطيء بسبب اللمعان المتدفق. يتيح هذا النمو البطيء للنجم أن يتمتع بعمر مماثل لعمر النجم العادي. ويشير الفريق أيضًا إلى أنه من المحتمل أن تحتوي شمسنا على ثقب أسود في مركزها دون أن نلاحظ ذلك، طالما أن كتلة الثقب الأسود صغيرة.

الفرق الرئيسي بين نجم هوكينج والنجم العادي هو النواة الحملية الناتجة عن التراكم على الثقب الأسود. ومع ذلك، فإن هذا اللب لن يؤثر على الخصائص السطحية للنجم، مما يجعل من الصعب اكتشافه باستخدام تقنيات الرصد الحالية.

ومع ذلك، فإن مجال علم الزلازل الفلكية يظهر نتائج واعدة في التعرف على نجوم هوكينج. ومن خلال دراسة تذبذبات ونبضات النجوم، قد يتمكن علماء الفلك من اكتشاف التغيرات الدقيقة الناجمة عن وجود ثقب أسود في قلب النجم.

وبينما تتعمق هذه التجربة الفكرية في عالم الافتراضات، فإنها توفر رؤى قيمة حول الوجود المحتمل وسلوك "نجوم هوكينج" ودورها في الكون. وسيستمر المزيد من الأبحاث والملاحظات في مجال الفيزياء الفلكية في تسليط الضوء على هذه الظواهر الكونية المثيرة للاهتمام.