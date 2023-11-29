الكشف عن ماضي ما قبل التاريخ: تتبع اتصال الديناصورات في بيرلينجتون

لطالما تساءلت العقول الفضولية عن وجود الديناصورات في المناظر الطبيعية القديمة في برلينجتون. حرصًا على تسليط الضوء على هذا اللغز الحفري، تعاون خبراء من المتحف الملكي قبل الميلاد والحدائق النباتية الملكية (RBG) لتقديم الإجابات.

وفي الخامس من ديسمبر، ستتعاون هذه السلطات الموقرة في عرض تقديمي آسر عبر البث المباشر. أثناء توديع Sue the T-Rex، المعرض النجمي الحالي بالمتحف، سوف يتعمقون في عالم الديناصورات الآسر.

سو، الديناصور ريكس المهيب، أذهلت الزوار منذ شهر يونيو بحجمها الكبير وحفظها الذي لا تشوبه شائبة. تم اكتشاف هذه العينة غير العادية في موقع تنقيب في داكوتا الجنوبية في عام 1990، وأصبحت محور معركة قانونية حظيت بتغطية إعلامية كبيرة حول الملكية. في نهاية المطاف، تم بيع سو بالمزاد العلني بمبلغ مذهل قدره 8.3 مليون دولار، ووجدت موطنها الدائم في المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي في شيكاغو.

يهدف خبراؤنا، الذين يتمتعون بخبرة جيدة في أبحاث الحفريات، إلى معالجة الأسئلة الملحة المحيطة بعلاقة الديناصورات في بيرلينجتون. هل سيطر هؤلاء العمالقة في عصور ما قبل التاريخ على التضاريس المحلية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هو بالضبط خيارهم المفضل للعيش؟

أسئلة وأجوبة:

س: هل كانت الديناصورات موجودة في برلينجتون؟

ج: لقد أثار وجود الديناصورات في برلينجتون فضول الكثيرين. ومن المقرر أن يلقي الخبراء الضوء على هذا الموضوع خلال عرض تقديمي مباشر.

س: من هو سو تي ريكس؟

ج: سو هي واحدة من أكبر حفريات الديناصور ريكس التي تم اكتشافها وأفضلها حفظًا. تم تسمية هذا الديناصور الرائع على اسم المستكشفة سو هندريكسون، وهو موجود الآن في المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي في شيكاغو.

س: بكم تم بيع Sue the T-Rex؟

ج: تم بيع سو في مزاد بمبلغ مذهل قدره 8.3 مليون دولار بعد نزاع قانوني حول الملكية.

اغتنم الفرصة لكشف أسرار ماضي بيرلينجتون ما قبل التاريخ بينما يرشدنا هؤلاء الباحثون المتمرسون خلال رحلة رائعة إلى العالم القديم. كن جزءًا من هذه التجربة الاستثنائية ودع عجائب علم الحفريات تشعل مخيلتك.