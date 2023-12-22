تتواصل الحيتان مع البشر: نظرة ثاقبة للذكاء غير البشري

ملخص:

حقق فريق من العلماء الذين يدرسون اتصالات الحيتان الحدباء طفرة في تأسيس التواصل بين البشر والكائنات الذكية غير البشرية. يفتح هذا التطور المهم إمكانيات تدريب الذكاء الاصطناعي (AI) على التفاعل مع الذكاء خارج كوكب الأرض. وسلطت الورقة البحثية الضوء على الخصائص الفريدة للتواصل بين الحوت الأحدب والتي تجعله نقطة دخول ممتازة للتدريب على الذكاء الاصطناعي. وركزت الدراسة على الأغاني المتقنة والإشارات المتنوعة التي تصدرها الحيتان الحدباء، والتي تشير إلى مرونتها السلوكية وقدرتها على التواصل الاستخباراتي غير البشري. لطالما أثارت إقامة اتصالات أولى مع كائنات ذكية اهتمام الباحثين، وأصبح الذكاء الاصطناعي أحدث أداة في جهودهم.

استخدام الذكاء الاصطناعي للتواصل غير البشري:

أدت الجهود المبذولة لفهم الأنواع غير البشرية والتواصل معها إلى ظهور مجال "الصوتيات الحيوية الرقمية". ويستكشف هذا المجال كيف يمكن للذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار المتقدمة فك تشفير طرق الاتصال التي تستخدمها الأنواع المختلفة. على سبيل المثال، نجح الباحثون في استخدام خوارزميات التعلم العميق لتتبع وتفسير اتصالات نحل العسل من خلال حركات الجسم والأصوات. حتى أنهم طوروا روبوتًا قادرًا على إصدار الأوامر لنحل العسل. وتهدف مبادرات أخرى، مثل مشروع الأنواع الأرضية، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لفك تشفير الاتصالات غير البشرية. يركز المشروع على رسم خرائط للمخزون الصوتي لأنواع مختلفة من الغربان لفهم تعقيداتها الثقافية والسلوكية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل كبار علماء أبحاث الذكاء الاصطناعي على أساليب خاضعة للإشراف الذاتي لتفسير البيانات المجمعة من العلامات التي تحملها الحيوانات.

آثار:

إن التقدم في التواصل بين الحيتان والإنسان والجهود الأوسع للتواصل مع الأنواع غير البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي لها آثار بعيدة المدى. إنه يفتح إمكانيات إقامة اتصالات مع كائنات ذكية خارج كوكب الأرض وفهم لغاتهم وأنظمتهم الاجتماعية. علاوة على ذلك، فإن هذا البحث يدل على التقدم الكبير الذي تحقق في التقدم العلمي والتكنولوجي في حضارتنا. إن التقارب بين الذكاء غير البشري والذكاء الاصطناعي يعكس السمات الحديثة لعصرنا. وبينما يتعمق العلماء في التواصل غير البشري، فقد نتمكن من اكتشاف معرفة جديدة حول الذكاء والأنظمة الاجتماعية المعقدة للأنواع الأخرى، والتي يمكن أن تعزز فهمنا للعالم من حولنا.