صورة مذهلة تلتقط حضانة Vast Stellar بتفاصيل مذهلة

كشفت صورة مذهلة التقطتها تلسكوب المسح VLT (VST)، الموجود في موقع بارانال التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) في تشيلي، عن سديم الدجاجة الجارية بتفاصيل مذهلة. تقع هذه الحضانة النجمية في كوكبة القنطور، وهي موطن لنجوم شابة في طور التكوين، وتنبعث منها إشعاعات مكثفة تضيء غاز الهيدروجين المحيط بظلال من اللون الوردي.

يتكون سديم الدجاجة الجارية من عدة مناطق، ويمتد على مساحة في السماء تعادل حوالي 25 قمرا مكتملا. المنطقة الأكثر سطوعًا، والمعروفة باسم IC 2948، تشبه رأس الدجاجة. تعرض أجزاء أخرى من السديم أعمدة أثيرية من الغاز والغبار. IC 2944، الذي يتميز ببنية مشرقة وعمودية، يأسر انتباه المشاهد في وسط الصورة. وتحتوي هذه المنطقة على النجم البارز لامبدا سنتوري الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة.

يوجد داخل IC 2948 وIC 2944 العديد من النجوم الشابة، التي تنبعث منها كميات هائلة من الإشعاع وتشكل بيئتها. يمكن لبعض أجزاء السديم، المعروفة باسم كريات بوك، أن تصمد أمام الأشعة فوق البنفسجية الشديدة. ويمكن رؤية هذه الجيوب المظلمة والكثيفة من الغبار والغاز عند تكبير الصورة.

تم التقاط الصورة الفسيفسائية، التي تضم مئات الإطارات، بواسطة كاميرا OmegaCAM على VST. تم استخدام مرشحات مختلفة لالتقاط الضوء بألوان مختلفة، والتي تم دمجها بعد ذلك لإنشاء النتيجة النهائية. كانت البيانات المستخدمة في هذه الصورة المذهلة جزءًا من مسح VST Photometric Hα لمستوى وانتفاخ المجرة الجنوبية (VPHAS+)، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز فهمنا لدورة حياة النجوم.

بصرف النظر عن السديم نفسه، تعرض الصورة مناطق إضافية مثل Gum 39 وGum 40 وGum 41، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من النجوم البرتقالية والبيضاء والزرقاء، مما يخلق مشهدًا يذكرنا بالألعاب النارية في السماء. توفر هذه الصورة الساحرة متعة مذهلة للعيون، وتدعو المشاهدين إلى تكبير الصورة واستكشاف عجائب سديم الدجاجة الجارية.