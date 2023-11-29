تغير المناخ من الانفجارات البركانية: عامل رئيسي في انقراض الديناصورات

على عكس الاعتقاد التقليدي بأن النيزك هو المسؤول الوحيد عن انقراض الديناصورات، تشير دراسة جديدة إلى أن تغير المناخ الناجم عن الانفجارات البركانية الضخمة ربما لعب دورا هاما. أثار اكتشاف حفرة تصادمية عمرها 65 مليون عام أسفل خليج المكسيك جدلاً بين الباحثين حول السبب الرئيسي لزوال العمالقة القدماء.

ركز البحث على ديكان ترابس، وهي هضبة شاسعة في غرب الهند تشكلت من خلال نشاط بركاني واسع النطاق امتد لأكثر من مليون سنة. أدى الثوران، الذي يعتبر ثاني أكبر انفجار في تاريخ الأرض، إلى تكون طبقات بركانية يزيد سمكها عن كيلومترين في مناطق معينة من مصائد ديكان.

للتحقيق في تأثير البراكين على انقراض الديناصورات، قام فريق دولي من العلماء بتحليل العواقب البيئية لثورات ديكان ترابس خلال 200,000 ألف سنة التي سبقت نهاية العصر الطباشيري. ومن خلال فحص آثار العناصر ووجودها في معادن الحمم البركانية المبردة، قدر الباحثون كميات الكبريت البركاني والفلور المنبعثة في الغلاف الجوي.

ومن اللافت للنظر أن النتائج التي توصلوا إليها أشارت إلى أن إطلاق الكبريت يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عالمي في درجة الحرارة في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى ظاهرة تعرف باسم الشتاء البركاني. ومن اللافت للنظر أن عدم الاستقرار المناخي هذا كان من الممكن أن يستمر لعقود من الزمن قبل أن يضرب الكويكب الأرض.

وأكد البروفيسور دون بيكر، المؤلف المشارك للدراسة، أن فصول الشتاء البركانية المتعددة الناجمة عن ثوران مصائد ديكان يمكن أن تخلق ظروفًا صعبة للغاية لجميع الكائنات الحية، مما يمهد الطريق لانقراض الديناصورات في نهاية المطاف وما تلا ذلك من ظهور الثدييات. تسلط نتائج الدراسة الضوء على حدث الانقراض الذي كان له آثار كبيرة على تطور جنسنا البشري.

بالإضافة إلى تأثير التبريد، اقترحت دراسة نُشرت في عام 2021 أن ثورات بركان ديكان ترابس أطلقت ما يكفي من ثاني أكسيد الكربون لإثارة تأثير الاحتباس الحراري الجامح. وكان من الممكن أن يتسبب هذا الحدث في التحول من الشتاء البركاني إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، مما يزيد من تفاقم الضغط البيئي على أشكال الحياة.

نُشرت الدراسة، التي تحمل عنوان "فصول الشتاء البركانية المتكررة خلال العصر الطباشيري الأخير: ميزانيات الكبريت والفلور في الحمم البركانية Deccan Traps"، في مجلة Science Advances (2023). قدمت Keila DePape من جامعة ماكجيل مواد إضافية ومقابلات لهذا المسعى البحثي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما سبب انقراض الديناصورات؟

ج: في حين ألقى السرد التقليدي اللوم على تأثير النيزك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الانفجارات البركانية الضخمة وتغير المناخ الناتج عنها لعبت دوراً مهماً أيضاً.

س: ما هي مصائد ديكان؟

ج: مصائد ديكان هي هضبة ضخمة في غرب الهند تشكلت نتيجة لنشاط بركاني واسع النطاق منذ أكثر من مليون سنة.

س: ما هو الشتاء البركاني؟

ج: الشتاء البركاني هو ظاهرة تطلق فيها الانفجارات البركانية كميات كبيرة من الهباء الجوي والغازات في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى انخفاض عالمي في درجات الحرارة وتغير الظروف المناخية.

س: كيف أثرت ثورانات ديكان ترابس على البيئة؟

ج: أطلقت ثورانات مصائد ديكان كميات كبيرة من الكبريت والفلور، مما أدى إلى فصول شتاء بركانية كان من الممكن أن تستمر لعقود من الزمن. شكل عدم الاستقرار المناخي تحديات هائلة لجميع الكائنات الحية، مما ساهم في انقراض الديناصورات في نهاية المطاف.

س: ما أهمية هذا البحث؟

ج: تسلط الدراسة الضوء على الدور المهم للانفجارات البركانية وتغير المناخ كعوامل مساهمة في حدث الانقراض الذي أدى إلى ظهور الثدييات وتطور جنسنا البشري.