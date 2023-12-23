تزايد العنف ضد العاملين في المستشفيات في لندن

تكشف بيانات جديدة من شرطة العاصمة عن اتجاه مقلق لتصاعد العنف ضد العاملين في المستشفيات في لندن. منذ أبريل 2022، تم تسجيل ما يقرب من 1,000 جريمة عنف في مستشفيات العاصمة. وفي حين وقعت 578 من هذه الجرائم بين أبريل 2022 ومارس 2023، يبدو أن معدل تكرارها قد زاد في الأشهر منذ أبريل 2023، حيث تم الإبلاغ عن 406 جرائم حتى نهاية نوفمبر من هذا العام. لا تشمل هذه الأرقام العنف ضد حراس الأمن، لكنها تشمل الحوادث التي تشمل عمال النظافة والحمالين وموظفي الاستقبال.

وسجلت لامبيث، موطن مستشفى سانت توماس في واترلو ومستشفى كينجز كوليدج في كامبرويل، أكبر عدد من الجرائم في السنة الأولى للبيانات، حيث تم الإبلاغ عن 59 حادثة. ومع ذلك، شهدت منطقة ريدبريدج أكبر عدد من الجرائم هذا العام، حيث تم الإبلاغ عن 35 حادثة. يعد مستشفى King George في Goodmayes أحد المرافق الطبية داخل Redbridge.

ومن المهم أن نلاحظ أنه ليست كل الجرائم المدرجة في البيانات تنطوي على العنف الجسدي. تتضمن بعض الحوادث إرسال رسائل أو اتصالات مكتوبة أخرى تهدف إلى التسبب في الضيق أو القلق.

أعرب الدكتور أونكار ساهوتا، عضو حزب العمال في جمعية لندن، عن قلقه بشأن الأرقام، مسلطًا الضوء على أنها من المحتمل أن تقلل من الحجم الحقيقي للمشكلة. وشدد على ضرورة حماية سلامة ورفاهية موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية، الذين يواجهون بالفعل مشاكل العمل الزائد وانخفاض الأجور. وحث الدكتور ساهوتا الحكومة على العمل مع نقابات الطاقم الطبي لتنفيذ الحماية المناسبة في مكان العمل، والتعويض العادل، ووضع حد للعمل الإضافي المفرط.

ويضيف ارتفاع العنف ضد العاملين في المستشفيات إلى التحديات الحالية التي تواجهها هيئة الخدمات الصحية الوطنية، بما في ذلك نقص الموظفين. كشفت صحيفة The Observer في وقت سابق من هذا العام أن عددًا قياسيًا من العاملين تركوا مناصبهم في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، مع وجود أكثر من 41,000 ممرضة من بين الذين استقالوا. وحذر الدكتور ساهوتا من أن المستويات المتزايدة من العنف وعدم رضا الموظفين قد تدفع المزيد من المتخصصين في الرعاية الصحية إلى ترك مهنة الطب.

وتم التواصل مع وزارة الصحة وشرطة العاصمة للتعليق على الأمر.