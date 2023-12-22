الأخطبوط في القطب الجنوبي يكشف عن سابقة مثيرة للقلق لانهيار الطبقة الجليدية

سلطت دراسة حديثة حول التركيب الجيني للأخطبوط في القطب الجنوبي الضوء على الحالة المحفوفة بالمخاطر للطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي (WAIS). ويشير البحث إلى أنه خلال فترة العصر الجليدي الأخير، التي حدثت منذ ما يقرب من 129,000 إلى 116,000 سنة مضت، كان سبب انهيار WAIS هو زيادة درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة فقط مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.

ولهذه النتائج آثار مثيرة للقلق بالنسبة لأزمة المناخ الحالية. ويشيرون إلى أنه حتى الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة التي تتوقعها خطط التخفيف من تغير المناخ الأكثر تفاؤلاً يمكن أن تؤدي إلى انهيار الغطاء الجليدي وارتفاع مستوى سطح البحر لاحقًا. وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير شاملة وفعالة لمكافحة تغير المناخ.

تم تحديد الطبقة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية منذ فترة طويلة باعتبارها واحدة من أكثر المناطق عرضة لارتفاع درجات الحرارة. وإذا وصل إلى نقطة التحول، فقد يؤدي إلى تأثير الدومينو الكارثي، مما يؤدي إلى عواقب عالمية هائلة. وبالتالي، فإن أهداف المناخ العالمي الحالية البالغة 1.5 إلى 2 درجة مئوية قد لا تكون كافية لمنع انهيار نظام WAIS.

إن العواقب المترتبة على الانهيار الكامل للغطاء الجليدي ستكون كارثية. وسوف ترتفع مستويات سطح البحر بشكل كبير، مما سيؤدي إلى نزوح المجتمعات الساحلية، والتهام الجزر المنخفضة، وزيادة تواتر وشدة الفيضانات الساحلية. وستكون الأزمات البيئية والإنسانية الناجمة عن ذلك غير مسبوقة.

يعد التحليل الجيني لأخطبوط القطب الجنوبي بمثابة تذكير صارخ بأن الوقت هو الجوهر. يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من تغير المناخ وضمان الحفاظ على الغلاف الجليدي الحساس لدينا. إن مصير الطبقة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية يقع في أيدينا في نهاية المطاف، ومن الأهمية بمكان أن نجري التغييرات اللازمة لمنع انهيارها الذي لا رجعة فيه.