رؤى جديدة حول رائحة البيرة: الافتراضات الصعبة حول اللينالول

ألقت دراسة حديثة أجراها معهد لايبنيز لبيولوجيا الأنظمة الغذائية في الجامعة التقنية في ميونيخ ضوءًا جديدًا على دور اللينالول في رائحة البيرة. يُعتقد منذ فترة طويلة أن اللينالول، وهو أحد روائح القفزات المهمة المعروفة برائحتها الزهرية والحمضية، له تأثير كبير على رائحة البيرة. ومع ذلك، تتحدى الدراسة هذا الافتراض، وتكشف أن الاختلاف في عتبة الرائحة بين مضادات اللينالول ليس متطرفًا كما كان يُعتقد سابقًا.

المقابلات الضوئية هي متغيرات جزيئية لها نفس عدد ونوع الذرات ولكنها تختلف في بنيتها المكانية. في حالة اللينالول، فإن المتصاوغين (R) - linalool و (S) - linalool، لهما شدة رائحة مختلفة. أشارت الأبحاث السابقة إلى أن (R)-linalool كان له تأثير أقوى بكثير على رائحة البيرة من نظيره في الصورة المرآة، (S)-linalool. ومع ذلك، كانت هناك نقص في البيانات الموثوقة حول عتبات الرائحة لكلا المتصاوغات الضوئية.

ولمعالجة هذه الفجوة في المعرفة، قام فريق البحث بتحسين طريقة تحضيرية لعزل اللينالول النقي (S) بشكل متناظر. وقد سمح لهم ذلك بتحديد تركيزات عتبة الرائحة المحددة لكل من المتصاوغات الضوئية في الماء والبيرة غير المعبأة باستخدام لوحة حسية مدربة. وأظهرت النتائج أن (R)-لينالول له تركيز عتبة رائحة قدره 0.82 ميكروجرام لكل كيلوغرام في الماء، في حين أن (S)-لينالول له تركيز عتبة 8.3 ميكروجرام لكل كيلوغرام. في البيرة غير المقذوفة، كانت العتبات 6.5 ميكروغرام لكل كيلوغرام من (R)-لينالول و53 ميكروغرام لكل كيلوغرام من (S)-لينالول.

تؤكد النتائج أن (R)-linalool له قوة رائحة أعلى. ومع ذلك، فإنهم يتحدون أيضًا الافتراض السابق القائل بأن الاختلاف في تركيزات عتبة الرائحة بين المتصاوغات الضوئية كبير. تظهر الدراسة أن الفرق يتراوح بين ثمانية إلى عشرة أضعاف فقط، مما يشير إلى أن تحويل (R)-linalool إلى (S)-linalool أثناء عملية التخمير والتخزين ليس له تأثير كبير على رائحة البيرة كما كان يعتقد سابقًا.

يوفر هذا البحث رؤى قيمة حول التطور والتغيرات في رائحة البيرة، مما يساهم في فهم أفضل لعملية التخمير وشيخوخة البيرة. من خلال فضح الافتراضات القديمة حول اللينالول، يمكن لمصنعي البيرة الآن إجراء تنبؤات أكثر دقة حول الخصائص العطرية للبيرة التي يصنعونها.

المرجع: "تحديد Enantiospecial لتركيزات عتبة الرائحة (R) - و (S) - لينالول في الماء والبيرة" بقلم K. Reglitz، J. Stein، J. Ackermann، V. Heigl، L. Brass، F. Ampenberger ، M. Zarnkow وM. Steinhaus، يوليو 2023، Brewing Science.