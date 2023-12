الاكتشافات الجديدة في علاج سرطان الرئة يمكن أن تُحدث ثورة في الرعاية الشخصية

By

كشفت دراسة رائدة أجرتها جامعة تولين عن مسار جزيئي غير معروف سابقًا يمكن أن يحمل المفتاح لوقف تطور سرطان الرئة. هذا البحث، الذي نُشر في المجلة المرموقة Proceedings of the National Academy of Sciences، لديه القدرة على إحداث ثورة في علاج سرطان الرئة من خلال تمكين تطوير دواء جديد مضاد للسرطان وعلاجات أكثر تخصيصًا.

سرطان الرئة هو مرض واسع الانتشار ومميت، وهو مسؤول عن غالبية الوفيات المرتبطة بالسرطان على مستوى العالم. يوضح الدكتور هوا لو، رئيس قسم السرطان الانتقالي في عائلة رينولدز وريان في كلية الطب بجامعة تولين وكبير مؤلفي الدراسة، أن هذه الدراسة الرائدة تركز على RBM10، وهو بروتين مثبط للورم يلعب دورًا حاسمًا في تثبيط نمو سرطان الرئة.

ومن خلال تحقيقاتهم، اكتشف الباحثون أن RBM10 يعمل جنبًا إلى جنب مع اثنين من بروتينات الريبوسوم، RPL5 وRPL11، لقمع وظيفة c-Myc، وهو البروتين الذي يحفز نمو وانتشار الخلايا السرطانية. من خلال زعزعة استقرار c-Myc، يمنع RBM10 بشكل فعال انتشار سرطان الرئة.

تعتبر هذه النتائج رائدة لأنها تمثل أول دليل موثق على وجود علاقة مثبطة للسرطان بين هذه البروتينات. يوضح الدكتور لو أن RBM10 يستهدف c-Myc بشكل مباشر للتحلل ويقلل من آثاره المسببة للسرطان من خلال ارتباطه بـ RPL5 وRPL11.

والأهم من ذلك، أن الدراسة سلطت الضوء أيضًا على شكل متحور من RBM10 الموجود بشكل شائع في خلايا سرطان الرئة. يفقد هذا الشكل المتحور قدرته على قمع c-Myc ويفشل في الارتباط مع RPL5 وRPL11، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز نمو الورم بدلاً من تثبيطه.

وأعرب الدكتور لو عن أمله في أن يؤدي إجراء المزيد من الأبحاث حول متحور RBM10 إلى إنشاء دواء مضاد للسرطان مصمم خصيصًا لاستهداف هذا الشكل. ومن خلال الاستفادة من فهمنا لهذه البنية الفريدة، قد يتمكن العلماء من تطوير جزيء قادر على تحويل الشكل المتحور لـ RBM10، مما يؤدي بشكل فعال إلى قمع نشاط c-Myc المسبب للسرطان.

يفتح هذا البحث آفاقًا جديدة لعلاج سرطان الرئة بشكل شخصي ويحمل وعدًا بتحسين النتائج للمرضى في المستقبل. من خلال الكشف عن الأسرار الجزيئية لنمو سرطان الرئة، يقترب العلماء خطوة واحدة من تطوير علاجات مستهدفة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حياة الملايين المتضررين من هذا المرض المدمر.

