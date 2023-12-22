يستخدم علاج السرطان الجديد المترافق المبتكر الذي يتم تجميعه ذاتيًا

كشفت دراسة رائدة عن نهج جديد واعد للقضاء على الخلايا الجذعية السرطانية (CSCs)، وهي مجموعة نادرة من الخلايا في أنسجة الورم التي تدفع نمو الورم وانتشاره. يركز البحث على استخدام العلاج الديناميكي الضوئي (PDT)، وهو طريقة علاجية تستخدم تنشيط الليزر للمحسسات الضوئية لتوليد أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS) ومنع نمو الورم.

أحد القيود على PDT هو عدم فعاليته ضد الخلايا الجذعية السرطانية الموجودة في مناطق الورم ناقصة التأكسج، حيث تكون مستويات الأكسجين منخفضة. إن الاستراتيجيات الحالية لمعالجة نقص الأكسجة في الورم، مثل المواد الحاملة للأكسجين أو تحفيز بيروكسيد الهيدروجين، لها عيوب تعيق ترجمتها السريرية. ومع ذلك، فقد حقق فريق بقيادة البروفيسور زيفو لي تقدمًا كبيرًا في تطوير نظام توصيل أدوية النانو الذي يعالج مشكلة عدم كفاية إمدادات الأكسجين في PDT.

قام الباحثون بتصميم وتصنيع اتحاد ذاتي التجميع يسمى CyOA، والذي يشكل جسيمات نانوية مستقرة دون الحاجة إلى مثبتات إضافية. تم العثور على CyOA NPs تتراكم بكفاءة في الميتوكوندريا، موقع التفاعلات الكيميائية الضوئية التي تولد ROS. وكشفت الدراسة أيضًا أن CyOA NPs يمكن أن تمنع بروتين هيدروجيناز السكسينات (SDHA) من بروتين الميتوكوندريا المركب II، والذي يلعب دورًا في استهلاك الأكسجين الخلوي.

في النماذج التجريبية، أظهرت CyOA NPs سمية ضوئية أعلى بكثير ضد الخلايا الجذعية لسرطان الثدي (BCSCs) مقارنة بالمحسسات الضوئية التقليدية. علاوة على ذلك، حققت CyOA NPs تثبيطًا أكبر للورم وتقليل ورم خبيث في نماذج الورم، متفوقة على المحسسات الضوئية المستخدمة سريريًا.

إن البساطة والكفاءة والسمية المنخفضة لـ CyOA NPs تجعلها مرشحًا واعدًا للترجمة السريرية. لا يعالج هذا النهج المبتكر تحديات الحرمان من الأكسجين وعمر ROS في PDT التقليدي فحسب، بل يستهدف أيضًا الخلايا الجذعية السرطانية بشكل فعال. توفر نتائج هذه الدراسة رؤى قيمة في تطوير استراتيجيات علاج السرطان المحسنة.

وتمثل الدراسة، التي نشرت في مجلة الأبحاث، خطوة مهمة نحو تطوير علاج السرطان وتحمل إمكانات للتطبيقات السريرية المستقبلية.

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