بركان قديم تحت الماء قبالة ساحل اليابان مرتبط بالزلازل الكبرى

تشير دراسة جديدة إلى أن بركانًا خامدًا تحت الماء قبالة سواحل اليابان قد يكون مسؤولاً عن العديد من الزلازل الكبرى غير المبررة في المنطقة. ويقع البركان، المعروف باسم جبل دايتشي-كاشيما البحري، على الصفيحة التكتونية الغارقة في المحيط الهادئ، على بعد حوالي 25 ميلاً قبالة الساحل الشرقي لليابان. يقع هذا الجبل البحري على جزء من الصفيحة التي بدأت بالانحدار إلى عباءة الأرض منذ آلاف السنين.

يوضح المؤلف الرئيسي، سونغو لي، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة ممفيس، أنه في حين أن غالبية النشاط الزلزالي حول الجبل البحري عبارة عن هزات صغيرة، إلا أنه كانت هناك عدة زلازل أكبر بقوة تتراوح بين 7 و 7.8 درجة والتي ظلت غير مفسرة حتى الآن. أشارت الدراسات السابقة إلى أن الاحتكاك بين الجبل البحري والصفيحة الغالبة كان أضعف من أن يؤدي إلى حدوث زلازل، لكن البيانات الجديدة تشير إلى خلاف ذلك.

تكشف المعلومات السيزمية التي تم جمعها في قاع المحيط في اليابان أن الجبال البحرية تواجه مقاومة كبيرة أثناء سيرها على صفيحة انغماسية، وفي بعض الأحيان تصبح عالقة. يمكن أن يتسبب هذا الاحتكاك في تراكم الضغط على حافة الجبل البحري، مما يؤدي إلى قفله وطحنه حتى التوقف، بينما تستمر بقية اللوحة المندسة في الهبوط.

في النهاية، يتم التخلص من الضغط عندما يحرر الجبل البحري نفسه فجأة من الصفيحة المهيمنة ويهتز للأمام، مما يؤدي إلى ما يسميه الباحثون زلزالًا "معلقًا". ومن المحتمل أن يؤدي هذا النوع من الزلازل إلى حدوث موجات تسونامي، كما يتضح من رواسب الرواسب على طول الساحل الشرقي لليابان.

تشير نتائج الدراسة إلى أن دايتشي-كاشيما هو مثال بارز على الجبال البحرية المنغمسة التي تسبب احتكاكًا كبيرًا. وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كان البركان قد يؤدي إلى زلزال آخر قريبًا، يعتقد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها قد تنطبق أيضًا على مناطق أخرى من العالم. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تصل الجبال البحرية الأخرى قبالة الساحل الشرقي لليابان إلى منطقة الاندساس وتؤدي إلى حدوث زلازل لمدة مليون عام على الأقل، وفقًا للدراسة.

يعد فهم الآليات الكامنة وراء مثل هذه الزلازل أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تقييم المخاطر والتأهب لها في المناطق المعرضة للنشاط الزلزالي.