انخفاض التبرعات بأجنة التلقيح الصناعي يعيق البحث العلمي في المملكة المتحدة

يكشف تقرير حديث عن انخفاض كبير في التبرع بأجنة التلقيح الصناعي للبحث العلمي في المملكة المتحدة على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية. وقد انخفضت الأعداد بشكل كبير من 15 جنينًا تم التبرع بها في عام 17,925 إلى 2004 فقط في عام 675. وأسباب هذا الانخفاض متعددة الأوجه وتشمل عوامل مثل تسويق التلقيح الاصطناعي تجاريًا، واكتظاظ عيادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والأعمال الورقية المرهقة.

إن تأثير هذا التراجع بعيد المدى، حيث تعاني البرامج البحثية ويعاني المرضى من صدمة عاطفية. واجه العديد من المرضى تأخيرات طويلة ورسوم تخزين إضافية بسبب عملية التبرع المعقدة. أعربت عالمة الخلايا الجذعية كاثي نياكان من جامعة كامبريدج عن قلقها بشأن الإمكانات الضائعة لهذه الأجنة عالية الجودة، مشيرة إلى أنها يمكن أن تكون لا تقدر بثمن لأغراض البحث.

تهدف هيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة (HFEA)، وهي هيئة مراقبة الخصوبة في المملكة المتحدة، إلى تبسيط عملية الموافقة للمتبرعين المحتملين. وفي الوقت الحالي، يجب على الجهات المانحة الموافقة على مشاريع بحثية محددة، ولكن HFEA تقترح إنشاء بنك الأجنة حيث يمكن تخصيص التبرعات حسب الحاجة. وفي حين أبرزت المشاورة التي أجرتها HFEA أن نصف المشاركين في الاستطلاع يؤيدون فكرة بنك الأجنة، فإن 86% من الجمهور عارضوها.

ومن المثير للاهتمام أن HFEA اعترفت بالتحديات التي تطرحها عملية الموافقة الحالية، لكنها خلصت إلى وجود بعض الدعم للموافقة العامة على الأبحاث المصرفية للأجنة. ويبدو أن هذا الاستنتاج يتعارض مع أغلبية الرأي العام الذي تم التعبير عنه في المشاورة.

يجب بذل الجهود لمعالجة الانخفاض في التبرعات بالأجنة عبر التلقيح الصناعي وضمان عملية أكثر سلاسة للمتبرعين المحتملين. يعد تبسيط عملية الموافقة ومعالجة مخاوف المرضى والجمهور أمرًا أساسيًا للتغلب على هذه التحديات. ومن خلال القيام بذلك، تستطيع المملكة المتحدة تعظيم إمكانات هذه الأجنة الاحتياطية وتعزيز الاكتشافات العلمية المستمرة.