موجة متزايدة من عمليات الاقتحام تضرب مطاعم ساوث إند

أدت الزيادة الأخيرة في عمليات اقتحام مطعمين شعبيين في ساوث إند إلى ترك السلطات المحلية في حيرة. وتقوم شرطة جيلف حاليًا بالتحقيق في هذه الحوادث، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مرتبطة ببعضها أم لا. ووقعت هذه الحوادث على مسافة قريبة، مما أثار مخاوف أصحاب الأعمال وسكان المنطقة.

في الحادث الأول، اكتشف أحد المارة اليقظين بابًا زجاجيًا محطمًا في متجر يقع في شارع جوردون بالقرب من طريق إدنبره الجنوبي. تم الإبلاغ عن سرقة النقد وقارئ البطاقة من ماكينة تسجيل النقد. وقع هذا الحادث في حوالي الساعة السابعة صباحًا، مما لفت انتباه السكان المحليين الذين كانوا يسافرون إلى العمل خلال ساعات الصباح الباكر.

وبعد ساعتين تقريبًا، أبلغ صاحب مؤسسة قريبة في شارع جوردون وطريق لويز عن حادثة اقتحام مماثلة. عند وصولها إلى العمل، وجدت الباب الزجاجي الأمامي مكسورًا، وصندوق النقود مفقودًا. وتشير التحقيقات الأولية إلى تورط ثلاثة أشخاص في الجريمتين. ويتذكر شهود عيان رؤية المشتبه بهم وهم يغادرون مكان الحادث فيما يبدو أنها سيارة بيضاء، ومن المحتمل أن تكون موستانج.

ومع وقوع هذه الحوادث في فترة زمنية قصيرة وعلى مسافة قريبة، تكثف السلطات المحلية جهودها للتحقيق في موجة عمليات الاقتحام. تبحث شرطة جيلف بنشاط عن أي معلومات قد تساعد في التعرف على المشتبه بهم أو سيارة الهروب الخاصة بهم. ونحث السكان والشركات في المنطقة على توخي اليقظة والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه للسلطات على الفور.

الأسئلة الشائعة

س: هل الاختراقان مرتبطان؟

من غير المؤكد ما إذا كانت عمليتا الاقتحام مرتبطتين. وتقوم شرطة جيلف حاليًا بالتحقيق في الحوادث لتحديد أي روابط محتملة بينهما.

س: ما الذي سرق؟

في عملية الاقتحام الأولى، تم الإبلاغ عن سرقة ماكينة تسجيل النقد التي تحتوي على النقود وقارئ البطاقات. وفي الحادثة الثانية، كان صندوق النقود مفقوداً.

س: هل هناك أي أدلة على المشتبه بهم؟

وتشير التحقيقات الأولية إلى تورط ثلاثة مشتبه بهم. ولاحظهم شهود عيان وهم يغادرون المكان في سيارة بيضاء محتملة، ربما موستانج. تبحث شرطة جيلف بنشاط عن أي معلومات يمكن أن تساعد في التعرف على المشتبه بهم أو سيارة الهروب الخاصة بهم.

س: ما الذي يجب على المقيمين والشركات في المنطقة فعله؟

يتم تشجيع السكان والشركات في المنطقة على البقاء يقظين والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو معلومات ذات صلة إلى شرطة جيلف. إن التعاون والإبلاغ في الوقت المناسب يمكن أن يساعدا بشكل كبير سلطات إنفاذ القانون في جهودها للقبض على المسؤولين عن عمليات الاقتحام هذه.