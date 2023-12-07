باحثو EPFL يطورون خوارزمية لتدريب الشبكات العصبية التناظرية، وتعزيز كفاءة الطاقة في التعلم العميق

حقق باحثو EPFL طفرة في تطوير الشبكات العصبية التناظرية من خلال إنشاء خوارزمية يمكنها تدريبها بدقة مثل الشبكات الرقمية التقليدية. يفتح هذا التقدم الباب أمام بدائل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة في أجهزة التعلم العميق.

تتمتع الشبكات العصبية العميقة، مثل Chat-GPT، بإمكانيات هائلة نظرًا لقدرتها على معالجة كميات هائلة من البيانات من خلال التعلم الخوارزمي. ومع ذلك، فإن حجمها المتزايد وتعقيدها واستهلاكها للطاقة أثار مخاوف بشأن تأثيرها البيئي.

ولمعالجة هذه المشكلة، قام الباحثون، بقيادة رومان فلوري من مختبر هندسة الموجات التابع لـ EPFL، باستكشاف البدائل المادية للشبكات الرقمية. النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة Science، توضح بالتفصيل خوارزمية لتدريب الأنظمة الفيزيائية التي توفر سرعة محسنة، ومتانة، واستهلاك أقل للطاقة مقارنة بالطرق الحالية.

نجح الفريق في اختبار الخوارزمية الخاصة بهم على الأنظمة الفيزيائية القائمة على الموجات، بما في ذلك تلك التي تستخدم الموجات الصوتية، والموجات الضوئية، وأشعة الميكروويف. يسلط علي مؤمني، المؤلف الأول والباحث في LWE، الضوء على تنوع هذا النهج، مشيرًا إلى أنه يمكن تطبيقه لتدريب أي نظام فيزيائي.

يكمن الابتكار الرئيسي وراء الخوارزمية الخاصة بهم في استبدال التمريرة الخلفية التقليدية (الانتشار الخلفي) بتمريرة أمامية ثانية عبر النظام المادي. يتيح هذا التحديث إمكانية تحديث كل طبقة شبكة محليًا، مما يلغي الحاجة إلى توأم رقمي ويقلل من استهلاك الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يتوافق هذا النهج بشكل أوثق مع التعلم البشري، مما يجعله أكثر قبولًا من الناحية البيولوجية.

استخدم الباحثون خوارزمية التعلم المحلي الفيزيائي (PhyLL) لتدريب الأنظمة الصوتية وأنظمة الموجات الدقيقة التجريبية، بالإضافة إلى النظام البصري النموذجي، مما حقق دقة مماثلة للتدريب المعتمد على BP. علاوة على ذلك، أثبتت الطريقة المتانة والقدرة على التكيف حتى عند تعرضها لاضطرابات لا يمكن التنبؤ بها، متجاوزة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.

على الرغم من أن التحديثات الرقمية للمعلمات لا تزال مطلوبة، إلا أن فريق EPFL يهدف إلى تقليل الحساب الرقمي قدر الإمكان في التكرارات المستقبلية. إنهم يخططون لتنفيذ خوارزميتهم على نظام بصري صغير الحجم واستكشاف قابليته للتوسع في الشبكات العصبية التي تحتوي على مئات الطبقات ومليارات المعلمات.

يوفر هذا التقدم في التدريب على الشبكات العصبية التناظرية وعدًا بحلول تعلم عميق أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وصديقة للبيئة. ومن خلال تقليل الحجم واستهلاك الطاقة، تساهم هذه التطورات في استدامة تقنيات الذكاء الاصطناعي.