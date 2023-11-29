دراسة جديدة تكشف عن نظام غذائي متنوع للبشر الأوائل في العصر الحجري القديم الأوسط

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون من مركز سينكينبيرج للتطور البشري والبيئة القديمة (SHEP) بجامعة توبنغن الضوء على العادات الغذائية للإنسان الأوائل خلال العصر الحجري القديم الأوسط. وخلافا للافتراضات السابقة، وجدت الدراسة أن هؤلاء البشر القدماء استهلكوا نظاما غذائيا أكثر تنوعا مما كان يعتقد سابقا.

ومن خلال تحليل موقع في جبال زاغروس في إيران، اكتشف الباحثون أدلة على استهلاك مجموعة واسعة من الحيوانات. منذ ما بين 81,000 إلى 45,000 سنة مضت، وجد أن أشباه البشر المحليين في هذا الموقع استهلكوا ذوات الحوافر، بما في ذلك الثدييات ذات الحوافر مثل الخنازير والغزلان والأبقار والخيول والفيلة. بالإضافة إلى ذلك، تشير النتائج إلى استهلاك السلاحف والطيور والثدييات آكلة اللحوم، وحتى الأسماك، على الرغم من استهلاكها بشكل متقطع.

تتحدى هذه النتائج فكرة أن البشر الأوائل اعتمدوا في المقام الأول على استهلاك ذوات الحوافر. تشير الدراسة إلى أن النظام الغذائي لهؤلاء البشر كان أكثر تنوعًا، ويشبه العادات الغذائية لإنسان النياندرتال وأقاربهم في مناطق أخرى.

تتمتع جبال زاغروس في إيران بأهمية كبيرة لدراسة التطور البشري في جنوب غرب آسيا خلال العصر الحجري القديم الأوسط. وبفضل تنوعها البيئي الرائع وتضاريسها غير المتجانسة، توفر الجبال رؤى قيمة حول حياة البشر الأوائل.

في حين ركزت الاكتشافات الأثرية السابقة من المنطقة بشكل أساسي على ذوات الحوافر، اكتشف الباحثون في موقع غار بوف أدلة على وجود ثدييات وسلاحف آكلة اللحوم، مما وسع فهمنا للخيارات الغذائية لهؤلاء البشر القدماء.

وكشفت الدراسة أيضًا أن السلاحف كانت جزءًا لا يتجزأ من نظامهم الغذائي. واكتشف الباحثون بقايا أنواع مختلفة من الطيور وحفريات حيوانات آكلة اللحوم، بما في ذلك قطة مفترسة كبيرة، وربما نمر، وثعلب أحمر. وخلصوا إلى أن السلاحف من المحتمل أن تكون مشوية في أصدافها بناءً على علامات الحروق الموجودة على الأجزاء الخارجية منها.

تشير هذه النتائج إلى أن البشر الأوائل في العصر الحجري القديم الأوسط في منطقة زاغروس كان لديهم سلوك صيد متنوع، وهو ما عكسته نتائج مماثلة في أجزاء أخرى من أوراسيا. تسلط الدراسة الضوء على تعقيد النظام الغذائي لأسلافنا وتؤكد على الحاجة إلى البحث المستمر للكشف عن مزيد من الأفكار حول التطور البشري.

أكثر أسئلة متكررة

س: ما هو العصر الحجري القديم الأوسط؟

يشير العصر الحجري القديم الأوسط إلى فترة زمنية في عصور ما قبل التاريخ البشري استمرت من حوالي 250,000 إلى 30,000 سنة مضت. ويتميز باستخدام الأدوات التقشرية وانتشار استخدام النار.

س: ماذا كشفت الدراسة الأخيرة عن النظام الغذائي للإنسان الأوائل في العصر الحجري القديم الأوسط؟

وجدت الدراسة أن البشر الأوائل في العصر الحجري القديم الأوسط كان لديهم نظام غذائي أكثر تنوعًا مما كان مفترضًا سابقًا. لم يستهلكوا ذوات الحوافر فحسب، بل استهلكوا أيضًا السلاحف والطيور والثدييات آكلة اللحوم وحتى الأسماك في بعض الأحيان.

س: ما أهمية منطقة جبال زاغروس لدراسة التطور البشري؟

تعتبر جبال زاغروس في إيران منطقة جغرافية رئيسية لدراسة التطور البشري في جنوب غرب آسيا خلال العصر الحجري القديم الأوسط. توفر الجبال تنوعًا بيئيًا كبيرًا وتضاريس معقدة، مما يوفر معلومات قيمة عن حياة البشر الأوائل.

س: ما هي بعض الحيوانات التي استهلكها البشر الأوائل في منطقة زاغروس؟

وكشفت الدراسة عن أدلة على أن البشر الأوائل في منطقة زاغروس استهلكوا ذوات الحوافر مثل الخنازير والغزلان والأبقار والخيول والفيلة. كما أنهم استهلكوا السلاحف والطيور والثدييات آكلة اللحوم والأسماك في بعض الأحيان.

س: كيف كان البشر الأوائل يستهلكون السلاحف؟

واستنادا إلى علامات الحرق الموجودة على أصداف السلحفاة الأحفورية، خلص الباحثون إلى أن السلاحف تم تحميصها في أصدافها قبل أن تؤكل.

س: ماذا تقترح هذه الدراسة حول سلوك الصيد لدى البشر الأوائل في العصر الحجري القديم الأوسط؟

وتشير الدراسة إلى أن سلوك الصيد لدى البشر الأوائل في العصر الحجري القديم الأوسط في منطقة زاغروس كان أكثر تنوعا مما كان يعتقد سابقا. كان لديهم نظام غذائي أكثر تنوعًا، مشابهًا للنتائج الموجودة في أجزاء أخرى من أوراسيا.