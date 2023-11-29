منظور جديد لفهم الاختلافات بين تطور الحيوانات المنوية والبويضة في الديدان

يسلط بحث جديد أجري في جامعة أوريغون الضوء على الاختلافات المثيرة للاهتمام بين تكوين الحيوانات المنوية والبويضة. وبينما فحصت الدراسات السابقة هذه العمليات بشكل منفصل، ركز الفريق بقيادة عالمة الأحياء ديانا ليبودا على المقارنة بين الاثنين بشكل مباشر. ومن خلال دراسة تطور الخلايا التناسلية في دودة C. elegans، تمكن الباحثون من ملاحظة كيفية استخدام نفس وحدات البناء بشكل مختلف لتكوين الحيوانات المنوية والبويضات. وتساهم النتائج، التي نشرت في مجلة eLife، في فهم أفضل للاختلافات الخاصة بالجنس في تكوين الخلايا الإنجابية.

في الثدييات، تشكل دراسة تطور البويضة والحيوانات المنوية جنبًا إلى جنب تحديات حيث أن تكوين البويضة يبدأ أثناء نمو الجنين. ومع ذلك، فإن دودة C. elegans، المستخدمة عادة في أبحاث علم الوراثة، مكنت الباحثين من مقارنة العمليتين بشكل مباشر. تقوم هذه الديدان الشفافة بإنتاج البويضات والحيوانات المنوية بشكل مستمر طوال فترة حياتها بأكملها، مما يجعل من السهل فحص أوجه التشابه والاختلاف بين الاثنين. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن معظم البروتينات المشاركة في خصوبة الديدان موجودة أيضًا في البشر، فقد يكون للأفكار المستفادة من هذا البحث آثار أوسع.

ولملاحظة تطور الحيوانات المنوية والبويضات، ابتكر الباحثون تقنية تصوير مبتكرة. وباستخدام الجين الذي يتحكم في حركة الديدان واستيلادها بجين يصبح غير نشط في وجود هرمون معين، يمكن بسهولة ملاحظة الديدان تحت المجهر. سمحت هذه التقنية بتصور تطور البويضة الحية والحيوانات المنوية طوال عمر الديدان.

ركزت الدراسة على الانقسام الاختزالي، وهي عملية معقدة تقسم المادة الوراثية للخلية لتكوين خلايا تكاثرية. في حين أن الخطوات العامة للانقسام الاختزالي متشابهة لكل من الحيوانات المنوية والبويضات، فقد وجد الباحثون أن الاختلافات الصغيرة أدت إلى نتائج متميزة. وكان أحد الاختلافات المهمة هو معدل إعادة التركيب، حيث ترتبط الكروموسومات معًا وتتبادل المواد الوراثية. وكانت الأبحاث السابقة قد أظهرت أن إعادة التركيب تحدث بمعدلات مختلفة في البويضات والحيوانات المنوية، ولكن الأسباب الكامنة وراء ذلك لم تكن واضحة.

في هذه الدراسة، قام الباحثون بالتحقيق في بنية تشارك في إعادة التركيب والتي تعمل كنظام دعم، حيث تربط الكروموسومات معًا أثناء تبادل المواد الوراثية. واكتشفوا أنه على الرغم من أن نفس البروتينات تشارك في تكوين هذا الهيكل في كل من البويضات والحيوانات المنوية، إلا أنها تستخدم بكميات متفاوتة. يؤثر هذا التناقض في استخدام البروتين على كيفية تثبيت البنية للكروموسومات معًا، مما يؤثر في النهاية على معدلات إعادة التركيب. علاوة على ذلك، قد يفسر هذا الاختلاف سبب كون البنية أكثر عرضة للتفكك تحت درجات حرارة عالية في الحيوانات المنوية النامية مقارنة بالبويضات.

يعد فهم تأثيرات درجة الحرارة على تكوين الخلايا الإنجابية خطوة تالية حاسمة بالنسبة للباحثين. بالإضافة إلى ذلك، تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية دراسة ومقارنة تطور الحيوانات المنوية والبويضة للكشف عن الميزات التي تم التغاضي عنها سابقًا واكتساب فهم شامل للاعبين الرئيسيين والاختلافات المعنية. ومن خلال توسيع معرفتنا بهذه العمليات في الكائنات الحية مثل دودة C. elegans، يمكننا زيادة فهمنا لتكوين الخلايا الإنجابية في الثدييات، بما في ذلك البشر، وربما تسليط الضوء على قضايا العقم.

الأسئلة الشائعة

ما هو الانقسام الاختزالي؟

الانقسام الاختزالي هو عملية معقدة تقسم المادة الوراثية للخلية بالتساوي لتكوين خلايا تناسلية تحتوي على العدد الصحيح من الكروموسومات.

لماذا إعادة التركيب مهمة؟

تعد إعادة التركيب، وهي خطوة في الانقسام الاختزالي حيث ترتبط الكروموسومات معًا وتتبادل القطع، أمرًا بالغ الأهمية لتوليد التنوع الجيني وضمان توريث العدد الصحيح من الكروموسومات.

لماذا تم استخدام دودة C. elegans في هذا البحث؟

تُستخدم دودة C. elegans بشكل شائع في أبحاث علم الوراثة لأنها تنتج البيض والحيوانات المنوية بشكل مستمر طوال حياتها. وهذا يسمح بإجراء مقارنة مباشرة بين العمليتين ويوفر نظرة ثاقبة لتشكيل الخلايا الإنجابية.

ماذا كشفت هذه الدراسة عن تطور الحيوانات المنوية والبويضة؟

ووجدت الدراسة أن نفس البروتينات تشارك في إنشاء بنية داعمة أثناء إعادة التركيب في كل من البويضات والحيوانات المنوية. ومع ذلك، يتم استخدام هذه البروتينات بكميات مختلفة، مما يؤدي إلى اختلافات في كيفية تثبيت البنية للكروموسومات معًا. ويساعد هذا التناقض في تفسير معدلات إعادة التركيب المختلفة التي لوحظت بين البويضات والحيوانات المنوية.

ما هي الآثار المترتبة على هذا البحث؟

من خلال فهم الاختلافات في نمو الحيوانات المنوية والبويضة، يمكن للباحثين الحصول على نظرة ثاقبة للأسباب الكامنة وراء العقم. علاوة على ذلك، يؤكد هذا البحث على أهمية دراسة ومقارنة تطور الخلايا الإنجابية من منظور الذكور والإناث للكشف عن الميزات الفريدة وفهم اللاعبين الرئيسيين المعنيين بشكل أفضل.