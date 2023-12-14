بحثًا عن الأجواء المفقودة: اكتشافات CUTE المدهشة

كشفت دراسة حديثة أجرتها تجربة عبور الأشعة فوق البنفسجية في كولورادو (CUTE) عن رؤى رائعة حول التبخر الجوي لما يسمى بـ "كواكب المشتري الساخنة"، وهي عمالقة الغاز التي تدور بالقرب من نجومها. قام CUTE، وهو قمر صناعي صغير مزود بكاميرا CCD واحدة تعمل بالأشعة فوق البنفسجية، برصد سبعة كواكب مشترية حارة واكتشف اختلافات في معدلات التبخر والغلاف الجوي.

وبما أن الكواكب الحارة تدور بالقرب من نجومها، فإن أغلفتها الجوية تتوسع وتصبح منتفخة بسبب الحرارة الشديدة. وبالتالي، فإن هذه الأجواء المنتفخة تكون عرضة للرياح الإشعاعية النجمية، والتي يمكن أن تطرد الغازات وتشكل ذيولًا تشبه المذنبات. سمحت ملاحظات CUTE للعلماء بتحديد أنماط الامتصاص واستنتاج التوقيعات الكيميائية من ضوء النجوم الذي يمر عبر هذه الأجواء.

وكشفت النتائج المفاجئة أن بعض كواكب المشتري الساخنة تفقد موادها الجوية بسرعة، بينما تظل كواكب أخرى مستقرة نسبيًا. على سبيل المثال، لوحظ أن WASP-189b يفقد كمية مذهلة تبلغ 400 مليون كيلوغرام (900 مليون رطل) من المواد في الثانية. من ناحية أخرى، لم يُظهر MASCARA-4b أي فقدان غاز يمكن اكتشافه. وفي الوقت نفسه، أظهر KELT-9b، المعروف باسم الكوكب الخارجي الأكثر سخونة الذي تم اكتشافه حتى الآن، فقط كمية متواضعة من التبخر الجوي.

على الرغم من أن الأسباب الكامنة وراء معدلات التبخر المتنوعة هذه ليست مفهومة تمامًا بعد، إلا أن العلماء يتوقعون أن قوة جاذبية الكوكب ومستوى نشاط نجمه قد يلعبان أدوارًا مهمة. يمكن لمزيد من التحقيقات باستخدام بيانات CUTE أن تلقي الضوء على هذه الظاهرة وربما تعمق فهمنا للكواكب خارج نظامنا الشمسي.

علاوة على ذلك، تمتد أبحاث CUTE إلى ما هو أبعد من كوكب المشتري الحار. ومن خلال دراسة فقدان الغلاف الجوي على نطاق واسع، يأمل الباحثون في الحصول على نظرة ثاقبة للعمليات التي تساهم في استنفاد عوالم أصغر، مثل المريخ. إن فهم هذه الآليات يمكن أن يساعد في الكشف عن أصول وتطور أنظمة الكواكب المختلفة.

من خلال تقديم النتائج التي توصلوا إليها في اجتماع عام 2023 للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي في سان فرانسيسكو، من المقرر أن تستمر مهمة CUTE في دراسة مجموعة متنوعة من كواكب المشتري الساخنة حتى اكتمالها في عام 2027. هذا المشروع الطموح، مدعوم من طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا في جامعة كاليفورنيا. تمتلك كولورادو، بولدر، القدرة على إحداث ثورة في فهمنا للأغلفة الجوية للكواكب الخارجية وعملية تبخرها.