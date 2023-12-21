يكشف العلماء عن نافذة محتملة للحياة المبكرة على الأرض

توصل الباحثون مؤخرًا إلى اكتشاف مذهل في شمال غرب الأرجنتين، حيث كشفوا عما يمكن أن يكون نظامًا بيئيًا لم يكن معروفًا من قبل، ويشبه بشكل مذهل المراحل الأولى من الحياة على الأرض. تتكون هذه البيئة الفريدة من سلسلة من البحيرات المحاطة بالسهول المالحة في بونا دي أتاكاما، وهي هضبة صحراوية مرتفعة. ظروفها القاسية، بما في ذلك قلة هطول الأمطار وأشعة الشمس الشديدة، تجعلها موطنًا صعبًا لمعظم النباتات والحيوانات، ولكنها موطن لظاهرة طبيعية غير عادية - الستروماتوليت.

الستروماتوليت هي مجتمعات ميكروبية معقدة تشكل تلالًا صخرية كبيرة أثناء نموها، على غرار الطريقة التي تبني بها الشعاب المرجانية بمرور الوقت. ويتكهن فريق الجيولوجيين، بقيادة بريان هاينك من جامعة كولورادو بولدر، بأن الستروماتوليتات في بونا دي أتاكاما يمكن أن تكون مشابهة لتلك التي ازدهرت خلال العصر الأثري للأرض، والذي حدث منذ ما يقرب من 4000 إلى 2500 مليون سنة عندما كانت مستويات الأكسجين في كان الجو منخفضا للغاية.

ويشرح هاينك أهمية هذا الاكتشاف الفريد قائلاً: "يمكن أن تكون هذه البحيرة واحدة من أفضل الأمثلة الحديثة للعلامات الأولى للحياة على الأرض. إنه لا يشبه أي شيء رأيته من قبل، أو في الواقع، مثل أي شيء رآه أي عالم على الإطلاق. إنه لأمر مدهش أنه لا يزال بإمكانك العثور على أشياء غير موثقة مثل تلك على كوكبنا.

للوصول إلى هذا الموقع البعيد، قام هاينك برحلة شاقة، حيث سافر إلى بونا دي أتاكاما مع عالمة الأحياء الدقيقة ماريا فارياس. وبعد رحلة شاقة، عثروا على شبكة من البحيرات، التي تغطي حوالي 25 فدانًا وتحتوي على أكوام خضراء رائعة من الستروماتوليت تحت سطح الماء.

تقدم الستروماتوليت القديمة في بحيرات أتاكاما رؤى قيمة حول كيفية نشوء الحياة على الأرض، وربما على كواكب أخرى مثل المريخ. ويتكهن هاينك بأنه إذا كانت هناك حفريات للحياة على المريخ، فإنها قد تشبه هذه التكوينات. من خلال دراسة الستروماتوليت الحديثة في بونا دي أتاكاما، يمكن للعلماء الحصول على فهم أفضل للميزات التي يجب البحث عنها عند فحص الصخور المريخية في المستقبل.

ولسوء الحظ، قد يكون الوقت ينفد لدراسة هذا النظام البيئي الفريد. وقد تم تأجير المنطقة لشركة تعدين الليثيوم، وقد تتغير البحيرات بشكل لا رجعة فيه بمجرد بدء الحفر. يعرب Hynek عن قلقه قائلاً: "هذا النظام البيئي الفريد بأكمله يمكن أن يختفي في غضون سنوات. نأمل أن نتمكن من حماية بعض هذه المواقع، أو على الأقل تفصيل ما هو موجود هناك قبل اختفائها أو إزعاجها إلى الأبد.

تم تقديم هذا البحث الرائد في اجتماع عام 2023 للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، وهو يحمل وعدًا بإلقاء الضوء على أصول الحياة على الأرض وخارجها.