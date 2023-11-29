مواجهة الكارثة: التراجع غير المتوقع لنهر كادمان الجليدي

وسط الاتجاه المثير للقلق المتمثل في تراجع الأنهار الجليدية في جميع أنحاء العالم، أصبح نهر كادمان الجليدي في القارة القطبية الجنوبية أحدث الضحايا. يقع هذا التكوين الجليدي الضخم على الساحل الغربي لشبه جزيرة أنتاركتيكا، وقد شهد تراجعًا مذهلاً بمقدار 5 أميال (8 كيلومترات) في عامين ونصف فقط بين نوفمبر 2.5 ومايو 2018. ومن المثير للدهشة أن انهيار الجرف الجليدي لنهر كادمان الجليدي، الجزء العائم الراسية على الأرض، تبعت هذا التراجع السريع. مثل هذه الأحداث غير المسبوقة تترك العلماء في حالة ذهول وقلق بشأن المستقبل.

أعرب بنيامين واليس، عالم الجليد من جامعة ليدز، عن دهشته بشأن سرعة تدهور كادمان والخسارة الكبيرة للجليد. كان النهر الجليدي يتضاءل تدريجيًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، على الرغم من أن درجات حرارة المحيط الأكثر دفئًا من المعتاد في عامي 2000 و2018 من المحتمل أن تؤدي إلى تسريع هذه العملية. وقد أدى الانحباس الحراري العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية إلى تفاقم هذا السيناريو، مما أدى إلى إضعاف الجرف الجليدي حتى انهار في نهاية المطاف. ومع فقدان هذا المخزن الحيوي، من المتوقع أن يقوم نهر كادمان الجليدي بتصريف المياه في المحيط بمعدل أسرع من تدفقه السنوي الحالي البالغ 2019 مليار طن (2.38 مليار طن). ويساهم هذا التصريف الجليدي المعزز بشكل مباشر في ارتفاع مستويات سطح البحر، مما يشكل تهديدا كبيرا للمناطق الساحلية في جميع أنحاء العالم.

وبعيداً عن العواقب المباشرة المترتبة على محنة نهر كادمان الجليدي، تكمن قصة تسلط الضوء على مدى تعقيد تغير المناخ في المناطق القطبية. ولم تتفاعل الأنهار الجليدية المجاورة في غرب شبه جزيرة أنتاركتيكا بنفس الطريقة، مما يشير إلى وجود تلال تحت الماء تعمل كحواجز وقائية ضد ارتفاع حرارة البحار. ومع ذلك، مع استمرار ارتفاع درجات حرارة المحيطات، فمن المرجح أن يضعف الدرع الذي توفره الجيولوجيا تحت سطح البحر، مما يعرض هذه الأنهار الجليدية للخطر. وبالتالي، يعد نهر كادمان الجليدي بمثابة نقطة تحول جليدية تقدم نظرة ثاقبة حول المصير المحتمل لنظائرها المجاورة.

ويؤكد البروفيسور مايكل ميريديث من هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي على أهمية هذا البحث، ويسلط الضوء على عدم الاستقرار المفاجئ والتراجع السريع للأنهار الجليدية المستقرة على ما يبدو. وتؤكد الدراسة على الحاجة الماسة لشبكة شاملة لمراقبة المحيطات تشمل القارة القطبية الجنوبية، وخاصة في المناطق القريبة من التكوينات الجليدية الصعبة. ومن خلال زيادة قدرتنا على إجراء قياسات دقيقة، يستطيع العلماء تحسين فهمهم لتأثيرات تغير المناخ والمساعدة في تطوير استراتيجيات التخفيف الفعالة.

أسئلة وأجوبة

لماذا شهد نهر كادمان الجليدي مثل هذا التراجع الجذري؟

وقد تسارع تراجع نهر كادمان الجليدي بسبب درجات حرارة المحيطات الأكثر دفئًا من المعتاد في عامي 2018 و2019، وربما تفاقمت بسبب الاحتباس الحراري الناجم عن النشاط البشري. وأدت هذه العوامل إلى إضعاف الجرف الجليدي للنهر الجليدي، مما أدى إلى انهياره.

كيف يؤثر تراجع نهر كادمان الجليدي على مستويات سطح البحر؟

يساهم التصريف المتزايد للمياه من نهر كادمان الجليدي في المحيط بشكل مباشر في ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يشكل تهديدًا للمناطق الساحلية على مستوى العالم.

ما هي الدروس التي يمكن تعلمها من الأنهار الجليدية المجاورة؟

ولم تتفاعل الأنهار الجليدية المجاورة في غرب شبه جزيرة أنتاركتيكا بنفس الطريقة التي تفاعلت بها نهر كادمان الجليدي. يشير هذا إلى أن التلال تحت الماء قد تحميهم مؤقتًا من ارتفاع درجة حرارة البحار. ومع ذلك، مع استمرار ارتفاع درجات حرارة المحيطات، قد تصبح هذه الدفاعات غير كافية.

ما هي التدابير اللازمة لمعالجة آثار تغير المناخ في القارة القطبية الجنوبية؟

ومن أجل فهم آثار تغير المناخ في القارة القطبية الجنوبية والتخفيف من آثارها بشكل أفضل، يعد إنشاء شبكة شاملة لمراقبة المحيطات أمرًا بالغ الأهمية. ومن شأن هذه الشبكة أن تمكن العلماء من جمع البيانات الأساسية، وخاصة في المناطق التي تنتشر فيها التكوينات الجليدية الصعبة.