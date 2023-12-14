دراسة جديدة تكشف عن انتشار النوى النجمية المجردة

قدمت دراسة حديثة نشرت في مجلة Science رؤية جديدة حول مدى انتشار النوى النجمية المجردة في الكون. وركز البحث، الذي قادته عالمة الفيزياء الفلكية ماريا دروت وفريقها من جامعة تورنتو، على سحابتي ماجلان الكبيرة والصغيرة، وهما مجرتان قزمتان تدوران حول درب التبانة.

وبينما اقترحت النظريات أن النوى النجمية المجردة يجب أن تكون شائعة، فقد ناضل علماء الفلك للعثور على أمثلة ملموسة. ومع ذلك، حددت دروت وزملاؤها 16 نجمًا ذات "أحشاء" مكشوفة في مسحهم لملايين النجوم في سحب ماجلان. تتكون هذه النوى المكشوفة من عناصر تشكلت في أعماق قلب النجم، والتي عادة ما تكون مخفية تحت طبقات من الهيدروجين.

وكشفت الدراسة أن هذه النوى النجمية المجردة توجد عادةً في الأنظمة الثنائية، حيث يقوم أحد الشركاء بتجريد أكثر من نصف كتلة الآخر، مما يترك قلبه مكشوفًا. يمكن أن تستغرق هذه العملية عشرات أو مئات الآلاف من السنين. تبعث النوى المكشوفة ضوءًا فوق بنفسجيًا ساطعًا، مما يسهل التعرف عليها.

إن اكتشاف هذه النوى النجمية المجردة له آثار مهمة لفهم الظواهر الكونية المختلفة، بما في ذلك موجات الجاذبية وأنواع معينة من المستعرات الأعظم. بالإضافة إلى ذلك، يعد تحديد هذه النوى المجردة أمرًا بالغ الأهمية للتنبؤ بعدد عمليات اندماج النجوم النيوترونية التي يمكن أن تجدها كاشفات موجات الجاذبية مثل LIGO.

وتعتقد دروت وفريقها أيضًا أنه قد يكون هناك العديد من النجوم المجردة والمفتوحة التي تظل مخفية عن الأنظار. ويقدرون أن اثنين من كل ثلاثة من هذه النجوم قد يكونان أصغر من النجوم المرافقة لهما، ويتم إخفاؤهما بشكل فعال بواسطة ضوءهما الأكثر سطوعًا.

بشكل عام، تلقي هذه الدراسة ضوءًا جديدًا على مدى انتشار النوى النجمية المجردة في الكون ودورها في العمليات الكونية الأساسية. ومع مزيد من التقدم في التلسكوبات والبحث المستمر، يأمل علماء الفلك في الكشف عن المزيد من هؤلاء الضحايا الكونيين في المستقبل.