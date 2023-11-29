رؤى جديدة حول التضاريس المتعددة الأضلاع المدفونة على المريخ

قدمت المركبة الصينية Zhurong، ثاني مركبة جوالة ناجحة تهبط على سطح المريخ، بيانات قيمة تسلط الضوء على الأسرار المخفية تحت سطح المريخ. قامت المركبة المتجولة، المجهزة بنظام رادار مخترق للأرض، بمسح موقع هبوطها في يوتوبيا بلانيتيا وتوصلت إلى اكتشاف رائع: أسافين متعددة الأضلاع مدفونة تقع على عمق حوالي 35 مترًا.

في حين لاحظت البعثات السابقة تضاريس تشبه المضلعات عبر المريخ، فإن هذا هو أول مؤشر على ميزات المضلعات المدفونة. من المحتمل أن تكون الأوتاد متعددة الأضلاع غير المنتظمة، التي يتراوح عرضها من سنتيمترات إلى عشرات الأمتار، قد تشكلت خلال العصور الهسبيرية المتأخرة وأوائل الأمازون على المريخ، منذ حوالي 3.7 إلى 2.9 مليار سنة.

اعتقد العلماء في البداية أن هذه المضلعات المدفونة نتجت عن دورات التجميد والذوبان خلال البيئة الرطبة القديمة للمريخ. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد الأصول البركانية من تدفقات الحمم البركانية التبريد. يشير الهيكل تحت السطح للتضاريس القديمة متعددة الأضلاع المدفونة، جنبًا إلى جنب مع طبقات من مواد التغطية، إلى حدوث تحول كبير في مناخ المريخ ونشاطه المائي.

قد يكون وجود الماء والجليد اللازم لعملية التجميد والذوبان قد جاء من هجرة الرطوبة الناتجة عن الشفط المبرد، أو تساقط الثلوج، أو انتشار البخار لترسب الجليد المسامي. تدعم هذه النتائج الأبحاث السابقة التي تشير إلى حدوث فيضانات متعددة خلال نفس الإطار الزمني، مما أدى إلى تكوين طبقات تحت سطح يوتوبيا بلانيتيا.

بالإضافة إلى توسيع فهمنا للتاريخ الجيولوجي للمريخ، أثبتت المسوحات الرادارية المخترقة للأرض التي أجراها زورونج أهميتها في فحص الهياكل الضحلة وتكوينها على أعماق تصل إلى حوالي 100 متر. وهذا يكمل استكشافات الرادار المداري من بعثات أخرى مثل Mars Express التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية والمركبة المدارية الصينية Tianwen-1.

ومع استمرار الباحثين في دراسة البيانات التي جمعها استكشاف زورونج، فمن المتوقع أن تظهر المزيد من الأفكار حول مناخ المريخ القديم والتحولات الجيولوجية، مما يوفر فهمًا أعمق للماضي الغامض للكوكب الأحمر.

الأسئلة المتكررة

1. ماذا اكتشفت المركبة الفضائية Zhurong تحت سطح المريخ؟

واكتشف الباحثون أوتادًا متعددة الأضلاع مدفونة تقع على عمق حوالي 35 مترًا. يتراوح حجم هذه المضلعات غير المنتظمة من سنتيمترات إلى عشرات الأمتار.

2. متى تشكلت هذه المعالم المتعددة الأضلاع المدفونة؟

من المحتمل أن تكون هذه المعالم المتعددة الأضلاع المدفونة قد تشكلت خلال العصور الهسبيرية المتأخرة وأوائل الأمازون على المريخ، منذ حوالي 3.7 إلى 2.9 مليار سنة.

3. ما سبب تكوين هذه المضلعات المدفونة؟

قد يكون تكوين هذه المضلعات المدفونة ناتجًا عن دورات التجميد والذوبان خلال البيئة الرطبة القديمة للمريخ أو الأصول البركانية من تدفقات الحمم البركانية المبردة.

4. إلى ماذا يشير وجود تضاريس متعددة الأضلاع مدفونة؟

يشير وجود تضاريس متعددة الأضلاع مدفونة إلى حدوث تحول كبير في مناخ المريخ ونشاطه المائي. إنه يدل على تحول مناخي قديم ملحوظ واضطرابات مناخية عند خطوط العرض المنخفضة إلى المتوسطة.

5. كيف ساهم رادار اختراق الأرض الخاص بالمركبة Zhurong في فهمنا للمريخ؟

قدم الرادار المخترق للأرض الموجود على متن المركبة الفضائية Zhurong تفاصيل مهمة عن الهياكل الضحلة وتكوينها على عمق 100 متر تقريبًا. لقد استكملت استكشافات الرادار المداري من بعثات أخرى ووسعت فهمنا للتاريخ الجيولوجي للمريخ.