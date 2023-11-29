كانت فترة الإيوسين، منذ حوالي 50 مليون سنة، فترة غابات فاتنة ومخلوقات مزدهرة في المناطق القطبية، وهي فترة مختلفة تمامًا عن الصفائح الجليدية التي يبلغ سمكها أميالًا والتي نشاهدها اليوم. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تركيزات غازات الدفيئة بشكل كبير خلال تلك الحقبة، مما تسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري وتمكين النباتات والحيوانات من الهجرة نحو القطبين. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن غاز الميثان، وهو مدفئ قوي للكوكب، لعب دورًا محوريًا في تسخين قطبي الإيوسين بطريقة خفية ورائعة.

ويقترح العلماء أن الميثان خلق غطاءً من السحب غير المرئية المعروفة باسم السحب الستراتوسفيرية القطبية (PSCs)، والتي تحبس الدفء على السطح. هذه الظاهرة وحدها يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة القطبية بمقدار 7 درجات مئوية خلال أشهر الشتاء الباردة. يوضح عالم المناخ ديباشري دوتا: "نحن نعلم أنه عندما يتواجد غاز الميثان في الغلاف الجوي، فإنه ينتج بخار الماء، الذي يساعد بعد ذلك على تكوين الخلايا الجذعية المستدامة".

في الوقت الحاضر، ترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل يصل إلى أربع مرات أسرع من بقية الكوكب بسبب حلقات ردود الفعل المختلفة، بما في ذلك ذوبان الجليد والتعرض اللاحق للمياه الداكنة أو الأرض التي تمتص المزيد من الحرارة. قد يفسر تكوين هذه المراكز لماذا تقلل النماذج المناخية باستمرار من تقدير الاحترار القطبي ولماذا تكون درجات الحرارة المرصودة في القطب الشمالي أعلى من المتوقع.

ومع ذلك، تظل السحب، بما في ذلك السحابات الأمنية الخاصة، مصدرًا مهمًا لعدم اليقين في علوم المناخ. ولا يتم دائمًا أخذها في الاعتبار بشكل كافٍ، نظرًا للقيود المفروضة على قوة الحوسبة وتعقيد ديناميكيات السحابة. ومع ذلك، فإن فهم الشركات الأمنية الخاصة أمر بالغ الأهمية مع استمرار المناطق القطبية في التحول السريع. وتشكل هذه السحب طبقة عازلة تمنع الانخفاض السريع في درجات الحرارة وتؤثر على النظام المناخي العام.

أدت التحولات القارية الكبيرة في الخمسين مليون سنة الماضية إلى تغيير التضاريس ودوران الغلاف الجوي، مما أدى إلى ظهور طبقة PSC أرق. على الرغم من أن مستويات PSC الحالية ليست عالية كما كانت خلال عصر الإيوسين، فإن تصاعد انبعاثات الميثان يشكل خطرًا محتملاً. وإذا استمر إطلاق غاز الميثان في الغلاف الجوي، فإنه يمكن أن يوفر بخار الماء الستراتوسفيري اللازم لتكوين المزيد من الخلايا الجذعية السرطانية، مما يساهم في زيادة الاحترار.

يعد تحسين النماذج المناخية لدمج دور الشركات الأمنية الخاصة أمرًا حيويًا للتنبؤ بالاتجاهات المناخية المستقبلية وفهم تأثيرها على النظم البيئية القطبية. ستسمح هذه النماذج للعلماء بالتمييز بين تقلبات المناخ الطبيعية وعواقب انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري. علاوة على ذلك، يمكن للنماذج الدقيقة أن تساعد في توقع التحولات التي تحدث في القطب الشمالي، مثل زيادة التخضير والتغيرات في امتصاص الطاقة، والتي تخلف تأثيرات متتالية على ذوبان التربة الصقيعية وإطلاق غازات إضافية تؤدي إلى الاحتباس الحراري.

وبينما يشهد العالم درجات حرارة قياسية وتغيرات غير مسبوقة، فإن دراسة المناخات الماضية مثل عصر الإيوسين توفر اختبارًا قيمًا لتحسين النماذج وتعزيز فهمنا للتفاعل المعقد بين الغازات الدفيئة، والسحب، والمناخ العالمي. وفي نهاية المطاف، ستساعد هذه المعرفة في وضع توقعات دقيقة لظاهرة الاحتباس الحراري في المستقبل وتداعياتها البيئية.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي السحب الستراتوسفيرية القطبية (PSCs)؟

السحب الستراتوسفيرية القطبية هي سحب غير مرئية تتشكل في طبقة الستراتوسفير في المناطق القطبية خلال ظروف الشتاء الباردة. إنها بمثابة طبقة عازلة، تمنع الانخفاض السريع في درجات الحرارة وتؤثر على النظام المناخي العام.

2. كيف ساهم الميثان في ارتفاع درجة حرارة القطبين الأيوسيني؟

ولَّد الميثان الموجود في الغلاف الجوي بخار الماء، الذي ساعد بدوره في تكوين السحب الستراتوسفيرية القطبية (PSCs). هذه السحب غير المرئية تحبس الدفء على السطح، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في المناطق القطبية خلال أشهر الشتاء الباردة.

3. لماذا تقلل النماذج المناخية في كثير من الأحيان من أهمية ظاهرة الاحتباس الحراري في القطبين؟

تواجه النماذج المناخية صعوبة في إجراء محاكاة دقيقة لتأثير السحب، بما في ذلك السحابات الأمنية الخاصة، وذلك بسبب محدودية القدرة الحسابية المتاحة. يساهم تعقيد ديناميكيات السحب والشكوك المحيطة بها في التناقضات بين الاحترار القطبي المرصود وتنبؤات النماذج.

4. كيف يمكن أن يفيدنا فهم السحب الستراتوسفيرية القطبية؟

يعد الفهم الأفضل للسحب الستراتوسفيرية القطبية أمرًا بالغ الأهمية للتنبؤ بالاتجاهات المناخية المستقبلية وآثارها على النظم البيئية القطبية. تتيح هذه المعرفة للعلماء التمييز بين تقلبات المناخ الطبيعية وتأثيرات انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري، مما يساعد في تطوير نماذج وإسقاطات مناخية أكثر دقة.