دراسة جديدة تقترح مراجعة محتملة لحجم الشمس

قد يحتاج حجم شمسنا، وهو النجم الذي تمت دراسته على نطاق واسع لعدة قرون، إلى مراجعة طفيفة، وفقًا لدراسة رائدة أجراها علماء فلك من جامعة طوكيو ومعهد علم الفلك في كامبريدج. استخدمت الدراسة، التي تحمل عنوان "الحجم الصوتي للشمس"، طريقة رائدة تُعرف باسم علم الزلازل الشمسية لتحليل البيانات التي تم جمعها من جهاز تصوير ميشيلسون دوبلر إيماجر (MDI) الخاص بمرصد الغلاف الشمسي الشمسي (SOHO).

يتضمن علم الزلازل الشمسية دراسة التذبذبات أو الموجات التي تحدث على سطح الشمس. وتشبه هذه الموجات، التي اكتشفها علماء الفلك عام 1962، حركات الماء المغلي على الموقد. ومن خلال فحص هذه الموجات، يمكن لعلماء الفلك الحصول على نظرة ثاقبة داخل الشمس وحتى التنبؤ بوجود البقع الشمسية قبل أن تصبح مرئية.

اعتمدت الدراسات السابقة على موجات سطحية أقل دقة، تُعرف باسم موجات الوضع f، لتحديد نصف قطر الشمس. ومع ذلك، ركزت هذه الدراسة الجديدة على موجات الوضع p، وهي أطول وتجتاز الجزء الداخلي من الطاقة الشمسية. ونتيجة لذلك، وجد الباحثون أن نصف قطر الشمس، الذي يُقبل حاليًا أن يكون 695,780 كيلومترًا، قد يكون أصغر قليلاً ببضعة أجزاء من المائة من المائة، أو ما يقرب من 100-200 كيلومتر.

يلعب نصف القطر الشمسي دورًا حاسمًا في علم الفلك والفيزياء الشمسية، لأنه معلمة أساسية لمختلف الحسابات الفلكية. الشمس، كونها كرة من بلازما الهيدروجين والهيليوم بدون حدود سطحية مميزة، تبعث الطاقة وتؤثر على الحياة على الأرض من خلال غلافها الضوئي - الطبقة المرئية من الشمس التي نعتبرها سطحها.

في حين أن هذا التعديل في حجم الشمس قد يبدو غير مهم، إلا أنه يفتح إمكانيات جديدة لفهم نجمنا المضيف. إن القدرة المكتشفة حديثًا على استكشاف الجزء الداخلي من الشمس من خلال علم الزلازل الشمسية توفر لعلماء الفلك وسيلة رائعة لكشف الطبيعة الغامضة لهذا الجسم السماوي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما الطريقة التي استخدمتها الدراسة لتحديد التنقيح المحتمل في حجم الشمس؟

ج: استخدمت الدراسة طريقة تسمى علم الزلازل الشمسية، والتي تتضمن دراسة التذبذبات أو الموجات على سطح الشمس.

س: كيف يعمل علم الزلازل الشمسية؟

ج: يسمح علم الهليوسيزميا لعلماء الفلك بالحصول على معلومات ثاقبة عن باطن الشمس من خلال تحليل الموجات التي تحدث على سطحها، على غرار كيفية استخدام الموجات الزلزالية لدراسة نواة الأرض.

س: ما هو حجم نصف قطر الطاقة الشمسية المنقح مقارنة بالقيمة المقبولة حاليًا؟

ج: نصف القطر الشمسي المعدل أصغر قليلاً ببضعة أجزاء من المائة من المائة، أي حوالي 100-200 كيلومتر.

س: ما أهمية نصف قطر الشمس في علم الفلك؟

ج: يعد نصف قطر الشمس عاملاً حاسماً لمختلف الحسابات الفلكية ويساعد العلماء على فهم تأثير الشمس على الأرض والنظام الشمسي.

س: ما هو الفوتوسفير؟

ج: الغلاف الضوئي هو الطبقة المرئية من الشمس والتي يشار إليها عادة بسطحها.