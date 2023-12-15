مدار الأرض المتغير يكشف أسرار الصحراء الأفريقية القديمة

كانت الصحراء الكبرى، المعروفة بمناظرها الطبيعية القاحلة والقاحلة، ذات يوم عبارة عن سافانا خضراء مورقة تعج بالحياة. اكتشف العلماء أن تحول الصحراء الكبرى إلى صحراء ليس حالة دائمة، بل هو حدث دوري يحدث كل 21,000 ألف سنة تقريبا. يسلط هذا الكشف المثير للاهتمام الضوء على حساسية الصحراء الكبرى للتغيرات في المناخ ويقدم نظرة ثاقبة لآثار تغير المناخ في الوقت الحاضر.

ومن خلال البحث والنمذجة المكثفة، تمكن فريق من مصممي النماذج المناخية وعلماء الأنثروبولوجيا من تحديد السبب وراء تخضير الصحراء الكبرى. لعبت التغيرات في الحركة المدارية للأرض، والتذبذب الطفيف للكوكب أثناء دورانه، دورًا مهمًا في هذا التحول. أدى تذبذب محور الأرض إلى اقتراب نصف الكرة الشمالي من الشمس خلال أشهر الصيف، مما تسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة احتباس الرطوبة في الهواء. وأدى ذلك إلى تعزيز نظام الرياح الموسمية في غرب أفريقيا وتحول حزام المطر الأفريقي نحو الشمال. شهدت الصحراء زيادة في هطول الأمطار، مما سهّل انتشار الغطاء النباتي وإنشاء السافانا والمراعي المشجرة عبر الصحراء.

ومن المثير للاهتمام أن هذه الفترات الرطبة الدورية في شمال أفريقيا تتزامن مع التغيرات في مدار الأرض المعروفة باسم دورات ميلانكوفيتش. تشمل هذه الدورات الانحراف، والميل، والمبادرة، وكل منها يؤثر على كمية الطاقة التي تتلقاها الأرض من الشمس. ويبدو أن دورة المبادرة، التي تحدث كل 21,000 سنة، هي المحرك المهيمن لتخضير الصحراء الكبرى. خلال فصول الصيف الأكثر دفئًا في نصف الكرة الشمالي، أدت الزيادة في هطول الأمطار إلى بدء المرحلة الرطبة، مما أتاح توسع الغطاء النباتي في جميع أنحاء المنطقة.

ومع ذلك، تكشف الدراسة أن الفترات الرطبة لم تحدث خلال العصور الجليدية، عندما كانت المناطق القطبية مغطاة بصفائح جليدية كبيرة. أدى تأثير التبريد لهذه الصفائح الجليدية إلى التصدي لتأثير المبادرة وقمع توسع نظام الرياح الموسمية الأفريقية. هذا الارتباط بين وجود الصفائح الجليدية وغياب الفترات الرطبة يسلط الضوء على وجود علاقة مهمة بين مناطق خطوط العرض العليا والمناطق الاستوائية.

إن فهم التغيرات المناخية التاريخية في الصحراء أمر بالغ الأهمية لفهم الآثار الحالية لتغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية. ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، هناك إمكانية لتعزيز قوة نظام الرياح الموسمية، مما قد يؤثر على النظم البيئية المحلية والعالمية. علاوة على ذلك، فإن حساسية الصحراء الكبرى ودورها كبوابة لانتشار الأنواع بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى يؤكدان تأثير مدار الأرض على أنماط التنوع البيولوجي. يقدم هذا البحث وجهة نظر قيمة حول الطبيعة الديناميكية للصحراء وأهميتها البيئية عبر التاريخ.