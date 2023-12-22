سبعة اكتشافات أثرية رائعة من شأنها أن تعيد كتابة التاريخ

ملخص: حقق علماء الآثار العديد من الاكتشافات الرائدة هذا العام والتي ألقت ضوءًا جديدًا على الحضارات القديمة. من علامات إنسان نياندرتال في كهف فرنسي إلى تحديد مكان ميلاد هارييت توبمان، تعمل هذه الاكتشافات على تغيير فهمنا لتاريخ البشرية.

1. علامات إنسان نياندرتال في الكهف الفرنسي

عثر علماء الآثار على خطوط متموجة ونقاط على جدران من الحجر الجيري لكهف قديم في فرنسا، يعتقد أن إنسان النياندرتال بناه منذ أكثر من 57,000 ألف عام. لا يزال معنى مزامير الأصابع هذه غير معروف، لكنها تمثل أقدم علامات النياندرتال التي تم تحديدها.

2. القصر القديم المفقود في العراق

اكتشف الباحثون، باستخدام التصوير الفوتوغرافي بطائرة بدون طيار، قصرًا مفقودًا من مدينة جيرسو السومرية القديمة في جنوب العراق. كان هذا القصر، الذي لم يكن معروفًا من قبل، يضم الحرم الرئيسي للإله السومري نينجيرسو، مما يوفر معلومات قيمة عن حضارة المدينة القديمة.

3. مخبز السجن في بومبي

عثر علماء الآثار في حديقة بومبي الأثرية على بقايا مخبز في السجن حيث كان العبيد يُجبرون على العمل جنبًا إلى جنب مع الحمير. يقدم هذا الوحي لمحة عن الظروف القاسية التي واجهها المستعبدون في روما القديمة.

4. مدينة صيد اللؤلؤ في الخليج العربي

اكتشف علماء الآثار أقدم مدينة معروفة لصيد اللؤلؤ في العالم في جزيرة الصينية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد هذا الاكتشاف وجود صناعة مزدهرة لصيد اللؤلؤ في المنطقة في الفترة ما بين أواخر القرن السادس ومنتصف القرن الثامن.

5. المدينة الرومانية السكنية بالأقصر بمصر

تم العثور على مدينة رومانية سكنية كاملة يعود تاريخها إلى القرنين الثاني والثالث الميلادي في الأقصر بمصر. تقدم هذه المدينة، وهي الأقدم والأهم على الضفة الشرقية للأقصر، معلومات قيمة عن الحياة اليومية للرومان القدماء في مصر.

6. مجمع إسكان النخبة في تشيتشن إيتزا

حدد علماء الآثار أول مساكن معروفة داخل حدود مدينة تشيتشن إيتزا، واكتشفوا مجموعة من المباني يعتقد أنها جزء من مجمع سكني للنخبة. توفر هذه الهياكل لمحة عن حياة نخبة المايا في القرن الخامس الميلادي.

7. مسقط رأس هارييت توبمان في ولاية ماريلاند

أدت الحفريات في الممتلكات الخاصة بالقرب من محمية بلاك ووتر الوطنية للحياة البرية في ولاية ماريلاند إلى التعرف على منزل والد هارييت توبمان. يلقي هذا الاكتشاف ضوءًا جديدًا على الحياة المبكرة لواحدة من أهم الشخصيات في التاريخ الأمريكي.

تعكس هذه الاكتشافات الرائعة الجهود المستمرة التي يبذلها علماء الآثار لكشف ماضينا وإعادة كتابة التاريخ. ومن خلال عملهم الدقيق، نكتسب فهمًا أعمق للحضارات القديمة والأشخاص الذين عاشوا قبلنا. يضيف كل اكتشاف إلى لغز تاريخ البشرية ويقدم لنا أسئلة وفرصًا جديدة للاستكشاف.