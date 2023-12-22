اكتشف العلماء رابطًا مدهشًا بين أنماط طقس المحيطات والمناخ العالمي

حقق فريق من العلماء الدوليين اكتشافًا رائدًا، حيث قدم أول دليل مباشر على وجود صلة بين أنماط الطقس التي تبدو عشوائية في المحيط ونظام المناخ العالمي.

ونشر الفريق بقيادة حسين علوي، الأستاذ المشارك في جامعة روتشستر، النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Science Advances.

في حين أننا على دراية بأنماط الطقس على الأرض، فإن للمحيطات أيضًا أنماط مناخية خاصة بها، ولكن على نطاقات زمنية وحجم مختلفة. يوضح بنجامين ستورر، وهو باحث مشارك في مجموعة Aluie's Turbulence and Complex Flow Group، أنه في حين أن نمط الطقس على الأرض قد يستمر بضعة أيام ويغطي حوالي 500 كيلومتر، فإن أنماط الطقس المحيطية، مثل الدوامات، تستمر من ثلاثة إلى أربعة أسابيع ولكنها على وشك خمس الحجم.

لقد افترض العلماء منذ فترة طويلة أن حركات المحيطات العشوائية هذه ترتبط بطريقة أو بأخرى بالمناخ على نطاقات أكبر، ولكن حتى الآن، كانوا يفتقرون إلى طريقة لقياس وفهم هذا النظام المعقد.

يقول Aluie: "لقد طورنا إطارًا يمكنه فعل ذلك بالضبط. ما وجدناه لم يكن ما كان يتوقعه الناس لأنه يتطلب توسط الأجواء”.

كان هدف الفريق هو كشف كيفية نقل الطاقة عبر قنوات مختلفة في المحيط عبر العالم بأكمله. لقد استخدموا طريقة رياضية أنشأتها Aluie في عام 2019، والتي تم تنفيذها بعد ذلك في كود متقدم بواسطة Storer وAluie. سمح لهم هذا الكود بتحليل نقل الطاقة عبر أنماط مختلفة، تتراوح من النطاق العالمي إلى نطاق صغير يصل إلى 10 كيلومترات. وقاموا بتطبيق هذه التقنيات على مجموعات بيانات المحيطات التي تم جمعها من النماذج والملاحظات المناخية.

وكانت النتائج مفاجئة. اكتشف الفريق تفاعلًا معقدًا بين أنماط الطقس المحيطية والتيارات المناخية التي تحركها الظروف الجوية. وقد وجد أن هذه التفاعلات لها نمط مكاني يعكس دوران الغلاف الجوي العالمي.

يوفر هذا البحث الرائد رؤى حيوية حول الديناميكيات المعقدة للمحيطات وتأثيرها على المناخ العالمي. النتائج لها آثار كبيرة على نمذجة المناخ وفهم التغيرات المناخية طويلة المدى. ومن خلال فهم أفضل لكيفية حدوث أنماط الطقس المحيطية والتفاعلات المناخية، يمكن للعلماء تحسين النماذج المناخية لتحسين التنبؤات بسيناريوهات المناخ المستقبلية.