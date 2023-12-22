استعدوا للمشهد السماوي في عام 2024

هل أنتم مستعدون لسنة مذهلة من الأحداث السماوية في عام 2024؟ من زخات الشهب إلى ظهور القمر العملاق وخسوف القمر، يتمتع مراقبو النجوم في الإمارات العربية المتحدة بتشكيلة مثيرة يتطلعون إليها. يتزايد شغف علم الفلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يحضر المزيد والمزيد من الأشخاص فعاليات المشاهدة التي تنظمها المنظمات المحلية مثل مجموعة دبي لعلم الفلك.

أحد أكثر الأحداث المتوقعة هو زخات الشهب الرباعية، والتي ستمتد من 26 ديسمبر إلى 16 يناير، وتبلغ ذروتها في 3 و4 يناير. وخلال ذروتها، سينطلق ما يصل إلى 200 نيزك في الساعة عبر السماء، مصحوبة بشهب كرات نارية لامعة. . ومع ذلك، فإن الرؤية سوف تعتمد على الظروف الجوية المواتية.

في شهر مارس، يمكننا أن نتوقع حدوث اعتدال مارس في يومي 20 و 21، عندما يتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم. إنها لحظة التوازن عندما تشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء. وفي وقت لاحق من العام، في 22 سبتمبر، سنشهد الاعتدال الثاني لهذا العام.

وستكون زخة شهب القيثارات، التي يعود تاريخها المسجل إلى 2,700 عام، في ذروتها في الفترة من 22 إلى 23 أبريل. وفي الوقت نفسه، قد تكون زخة إيتا الدلويات المرتبطة بمذنب هالي مرئية أيضًا من دولة الإمارات يومي 6 و7 مايو. .

سيبهر القمر العملاق، المعروف باسم "باك مون"، السماء يوم 21 يوليو. وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر أقرب إلى الأرض، مما يجعله يبدو أكبر. يأتي اسمها من القرون الجديدة التي تظهر على جبين غزال الغزال خلال هذا الوقت.

سيأتي شهر أغسطس بزخة شهب البرشاويات، المعروفة بشهبها وكراتها النارية سريعة الحركة. من 14 يوليو إلى 1 سبتمبر، مع ذروة النشاط في 12 و13 أغسطس، يمكن لمراقبي السماء أن يتوقعوا مشاهدة عرض مثير للإعجاب يتراوح بين 50 إلى 100 نيزك في الساعة.

في 19 أغسطس، سيضيء قمر سمك الحفش سماء دولة الإمارات العربية المتحدة. يستمد هذا البدر اسمه من الوفرة التاريخية للأسماك في البحيرات العظمى خلال هذا الشهر.

في شهر سبتمبر، لدينا حدثان بارزان. أولاً، في 8 سبتمبر، سيكون زحل في المقابل، مما يجعله يبدو أقرب وأكثر سطوعًا من الأرض. وفي 18 سبتمبر، سيحدث حدث سماوي نادر، يتضمن قمر الحصاد وخسوفًا شبه ظلي للقمر. على الرغم من أن الكسوف قد يؤثر على الرؤية، إلا أنه لا يزال مشهدًا آسرًا.

الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام سوف تعاملنا مع زخات الشهب من Orionids و Leonids و Geminids. ومع الظروف الجوية المواتية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، تعد هذه الأمطار بمشهد عالي الرؤية. ستكون شهب الجوزاء، التي تبلغ ذروتها يومي 13 و14 ديسمبر، هي أكثر زخات الشهب وضوحًا هذا العام في الإمارات، حيث تنطلق بسرعة 120 نيزكًا في الساعة عبر السماء.

حدد تقويماتك واستعد لعام مذهل من العجائب السماوية في عام 2024. أبقِ عينيك على السماء ولا تفوت هذه الأحداث المذهلة التي تربطنا باتساع الكون.