مراقبو النجوم ينتظرون زخات شهب مذهلة وسط مستويات متفاوتة من التلوث الضوئي

يترقب مراقبو النجوم في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر واحدة من أكثر العروض المذهلة للنجوم المتساقطة هذا الأسبوع، مع وصول زخة شهب الجوزاء السنوية إلى ذروتها. ومن المتوقع أن يكون زخات المطر هذا العام، والمعروفة باسم "أضواء عيد الميلاد الخاصة بالطبيعة"، مذهلة بشكل خاص، حيث تضيء السماء ليلاً أكثر من 100 شهاب في الساعة.

ومع ذلك، فإن قدرة المرء على الاستمتاع بهذا المشهد السماوي تعتمد بشكل كبير على موقعه ومستوى التلوث الضوئي في منطقته. على سبيل المثال، تعاني المملكة المتحدة من اختلافات كبيرة في مستويات التلوث الضوئي عبر مدنها. كشفت دراسة حديثة أن 12 مدينة في البلاد تم تصنيفها على أنها تعاني من أسوأ تلوث ضوئي، بما في ذلك لندن ومانشستر وبرمنغهام. في المقابل، هناك 20 مدينة ذات مستويات تلوث ضوئي أقل بكثير، مثل لانكستر، وتشيبنهام، وفولكستون، وترورو، ووينشستر، حيث يمكن ملاحظة درب التبانة بشكل أكثر وضوحًا.

ينجم زخة شهب الجوزاء عن الحطام الذي خلفه الكويكب فايثون، الذي تم اكتشافه في عام 1862. وتحظى هذه النيازك بشعبية خاصة بين مراقبي النجوم بسبب سطوعها وطبيعتها المتعددة الألوان، وغالبًا ما تظهر على شكل خطوط من الضوء الأصفر والأخضر والأزرق. وينصح بإيجاد منطقة مظلمة من السماء بالقرب من كوكبة الجوزاء، والتي تظهر منها الشهب تشع، وانتظر العرض الساحر بفارغ الصبر. ليست هناك حاجة إلى تلسكوب أو مناظير، لأن العين المجردة هي الأفضل لرصد هذه الشهب.

ستصل زخات الشهب هذا العام إلى ذروتها مساء الخميس حوالي الساعة 7:30 مساءً، مما يجعلها مشهدًا رائعًا لأولئك المحظوظين بما يكفي للتواجد في منطقة بها الحد الأدنى من التلوث الضوئي. وبما أن الدش يتزامن مع القمر الجديد، مما يوفر سماء أكثر قتامة، يتوقع علماء الفلك والعلماء أن يكون عام 2023 عامًا مناسبًا بشكل استثنائي لمشاهدة خطوط النيزك عبر السماء.

لذا، سواء وجدت نفسك في مدينة مضاءة بشكل ساطع أو في موقع به سماء ليلية أكثر نقاءً، خذ لحظة لتقدير روائع الكون أعلاه. يوفر وابل شهب الجوزاء فرصة سحرية للتواصل مع جمال الكون، مما يذكرنا بالاتساع والعجب الذي يكمن وراء عالمنا الصغير.