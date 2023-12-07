كشفت دراسة أن التنس يمكن أن يشكل خطرًا جسيمًا للإصابة بإصابات الدماغ المؤلمة

توصلت الدراسة إلى أن تأثير كرة التنس يمكن أن يسبب إصابات دماغية مؤلمة

تشير دراسة حديثة إلى أن التنس، وهي رياضة ترتبط غالبًا بالرشاقة والبراعة، قد تشكل خطرًا كبيرًا للإصابة بإصابات الدماغ المؤلمة (TBI) إذا تعرض اللاعب لضربة كرة تنس. في حين أننا عادة ما نربط الرياضات مثل كرة القدم وكرة القدم الأمريكية والرجبي بالارتجاجات، إلا أن تأثير كرة التنس سريعة الحركة على الرأس يمكن أن يكون بنفس القدر من الخطورة.

وجدت الدراسة أنه إذا اصطدمت كرة تنس تسير بسرعة تزيد عن 89 ميلاً في الساعة برأس اللاعب، فمن المحتمل أن تسبب ارتجاجًا. وبالنظر إلى أن لاعبي التنس المحترفين يمكنهم في كثير من الأحيان الإرسال بسرعات تتجاوز 100 ميل في الساعة، فإن خطر الإصابة بإصابات الدماغ الرضية في هذه الرياضة كبير. على الرغم من أن اللاعبين الهواة لا يستطيعون ضرب الكرة بقوة، إلا أن الإصابات الناجمة عن كرات التنس لا تزال ممكنة، وإن كانت نادرة.

ويؤكد الخبراء على أهمية فهم إصابات الرأس الناتجة عن ارتطام كرة التنس والحماية منها، حيث تعد لعبة التنس رياضة شعبية يشارك فيها ملايين المشاركين حول العالم. استخدم الباحثون نموذجًا حاسوبيًا، مشابهًا لتلك المستخدمة للتنبؤ بإصابات الرأس في حوادث السيارات، لتقييم التأثير المحتمل لضرب كرة التنس برأس الإنسان بسرعات وزوايا ومواقع مختلفة.

وأبرزت الدراسة كذلك أن إصابات الرأس الناجمة عن كرات التنس تكون أكثر احتمالا عندما تضرب الكرة جانب الرأس أو بزاوية 90 درجة مباشرة. وقد نشرت هذه النتائج مؤخرا في مجلة الميكانيكا التطبيقية. على الرغم من أن الارتجاجات تعتبر عمومًا إصابات دماغية رضحية خفيفة، إلا أنها قد تؤدي إلى أعراض منهكة مثل الصداع والدوار وصعوبة التركيز، والتي تستمر لأسابيع أو حتى أشهر.

في حين ركزت هذه الدراسة في المقام الأول على المخاطر التي يتعرض لها الرجال البالغين، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقدير المخاطر المحتملة على النساء والأطفال. ومع ذلك، فمن المرجح أن تكون النتائج متشابهة بين الجنسين والفئات العمرية.

مع استمرار ارتفاع شعبية لعبة التنس وزيادة المشاركة، من المهم للرياضيين والمدربين وأولياء الأمور أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الرياضة. ينبغي التأكيد على الاحتياطات مثل ارتداء أغطية الرأس المناسبة ومراعاة التمركز أثناء اللعب لتقليل حدوث إصابات خطيرة في الرأس.