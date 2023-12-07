علماء الآثار يكتشفون معبدين توأمين في العراق

ملخص: كشفت التنقيبات الأثرية الأخيرة في العراق عن وجود معبدين توأم يعود تاريخهما إلى العصور القديمة. ويعتقد أن المعبد الأحدث، الذي بني في القرن الرابع قبل الميلاد، له صلات بالإسكندر الأكبر. ويلقي هذا الاكتشاف الضوء على التاريخ الغني للمنطقة ويشير إلى أن تراث السومريين كان لا يزال مؤثرا خلال الفترة الهلنستية.

خلال الحفريات المستمرة التي أجراها المتحف البريطاني في مدينة جيرسو السومرية (المعروفة الآن باسم تيلو)، اكتشف علماء الآثار بناءًا متعدد الطبقات يتكون من معبد سومري أقدم ومعبد هيلينستي أحدث مخصص للإله اليوناني هرقل والإله البطل السومري نينجيرسو. . تشير حقيقة بناء المعبد الثاني في نفس المكان الذي بني فيه المعبد الأول إلى أن الموقع كان يحمل أهمية كبيرة لشعب بلاد ما بين النهرين.

ومن بين النتائج التي تم العثور عليها، قالب من الطوب المحروق عليه نقش باللغتين الآرامية واليونانية، جاء فيه "معطي الأخوين". ويعتقد أن هذه الإشارة تشير إلى الإسكندر الأكبر الذي عرف بفتوحاته وتأسيس إمبراطورية واسعة. ويحتوي الطوب أيضًا على رموز مرتبطة بزيوس، إله السماء اليوناني.

إن اكتشاف الدراخما الفضية، وهي عملة يونانية قديمة، أسفل مذبح أو ضريح، يدعم أيضًا إمكانية تورط الإسكندر في المعبد. تتميز العملة بتصوير هرقل، يشبه الصور التقليدية للإسكندر، جنبًا إلى جنب مع زيوس. من المتوقع أن زيارة الإسكندر إلى بابل أو رحلته إلى شوشن خلال فترة حكمه ربما أتاحت له فرصة للتأثير على إعادة بناء المعبد.

وبالإضافة إلى هذه القطع الأثرية، كشفت الحفريات أيضًا عن تماثيل طينية لجنود، ربما كانت قرابين قدمت بعد المعارك. إن وجود فرسان مقدونيين على ظهور الخيل يشير إلى وجود صلة بالإسكندر وعبادة البطولة الحربية.

تشير هذه النتائج إلى وجود ارتباط وثيق بين الإسكندر الأكبر والمعبدين التوأم، مما يسلط الضوء على التأثير الدائم للسومريين والأهمية التاريخية الغنية للمنطقة. المزيد من البحث والتحليل سوف يلقي مزيدًا من الضوء على مدى مشاركة الإسكندر وتأثيره في إعادة بناء هذه المواقع القديمة.