في دراسة حديثة، بحث العلماء في أصول نيزك تاتاهوين، وهو نوع نادر من الأوكوندريت يعرف باسم الديوجينيت. تقدم هذه النيازك، التي سميت على اسم المدينة التونسية التي شوهدت فيها كرة نارية وشظايا نيزك في عام 1931، معلومات قيمة عن النظام الشمسي المبكر.

أصبحت مدينة تطاوين بمناخها الصحراوي وقراها التقليدية موقعا مهما لتصوير سلسلة أفلام حرب النجوم. تم تصوير مشاهد من أفلام حرب النجوم المختلفة هناك، ووصف مارك هاميل، الممثل الذي قام بدور لوك سكاي ووكر، تجربة التواجد في تطاوين بأنها أشبه بالانتقال إلى عالم آخر.

الديوجينيت، بما في ذلك نيزك تاتاهوين، هي صخور نارية تصلبت من الحمم البركانية أو الصهارة. تشكلت هذه النيازك في عمق الكويكب ثم بردت ببطء، مما أدى إلى نمو بلورات كبيرة. على سبيل المثال، يحتوي نيزك تطاوين على بلورات يصل حجمها إلى 5 ملم، مع وجود عروق سوداء تقطع العينة. هذه الأوردة الذائبة الناتجة عن الصدمات هي نتيجة لدرجات الحرارة والضغوط المرتفعة الناتجة عن اصطدام المقذوف بالجسم الأصلي للنيزك.

ومن خلال تحليل طيف النيزك ومقارنته بالكويكبات والكواكب في نظامنا الشمسي، اقترح العلماء أن الديوجينيت، بما في ذلك تاتاهوين، ينشأ من 4 فيستا، ثاني أكبر كويكب في حزام الكويكبات. تقدم النيازك من 4 فيستا معلومات قيمة عن النظام الشمسي المبكر، ويعود تاريخ بعضها إلى ما يقرب من 4 مليارات سنة.

فحصت الدراسة الأخيرة 18 ديوجينيت، بما في ذلك تطاهوين، واستخدمت تقنيات قياس عمر الأرجون والأرجون الإشعاعي لتحديد أعمارهم. من خلال الجمع بين تقنية التأريخ هذه وتحليل المجهر الإلكتروني للتشوه الناجم عن أحداث الاصطدام، تمكن الباحثون من رسم خريطة لتوقيت أحداث الاصطدام في 4 فيستا والنظام الشمسي المبكر. تشير الدراسة إلى أن 4 فيستا شهدت أحداث تصادم مستمرة حتى حدث تصادم كارثي منذ حوالي 3.4 مليار سنة.

أدى هذا الحدث الكارثي إلى إنتاج كويكبات أصغر حجمًا من كومة الأنقاض تُعرف باسم "الكويكبات". استمرت هذه السترويدات في الاصطدام ببعضها البعض وأرسلت في النهاية شظايا تندفع نحو الأرض، بما في ذلك النيزك الذي سقط في تطاوين. وتسلط الدراسة الضوء على أهمية دراسة النيازك، والكشف عن التاريخ العنيف وتطور الكويكبات في نظامنا الشمسي.