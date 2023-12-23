تكشف الدراسة عن رؤى حول أصل النيزك والنظام الشمسي المبكر

سلطت دراسة حديثة الضوء على أصول نوع نادر من النيزك المعروف باسم الديوجينيت، مما يوفر رؤى مهمة حول النظام الشمسي المبكر. ويتمتع النيزك، الذي سمي على اسم مدينة تطاوين في تونس، بتاريخ رائع حيث أصبح موقعًا رئيسيًا لتصوير سلسلة أفلام حرب النجوم.

استخدمت الدراسة، التي بحثت في 18 ديوجينيت بما في ذلك نيزك تاتاهوين، تقنيات التأريخ الإشعاعي لعمر الأرجون والأرجون لتحديد أعمارهم. ومن خلال مقارنة النسبة بين نظيرين مختلفين، تمكن العلماء من تقدير عمر العينات. واستخدموا أيضًا تقنية المجهر الإلكتروني التي تسمى حيود التشتت الخلفي للإلكترون لتقييم التشوه الناجم عن أحداث الاصطدام.

وتشير النتائج إلى أن الديوجينيت، بما في ذلك نيزك تاتاهوين، ينشأ من ثاني أكبر كويكب في حزام الكويكبات، المعروف باسم 4 فيستا. ويوفر هذا الكويكب معلومات قيمة عن النظام الشمسي المبكر، حيث أن العديد من النيازك فيه قديمة، ويعود تاريخها إلى حوالي 4 مليارات سنة.

وكشفت الدراسة أيضًا أن 4 فيستا شهد أحداث اصطدام مستمرة حتى ما يقرب من 3.4 مليار سنة مضت عندما وقع اصطدام كارثي، ربما مع كويكب آخر. أدى هذا الحدث إلى تكوين كويكبات أصغر حجمًا تُعرف باسم "الكويكبات". على مدى 50 إلى 60 مليون سنة الماضية، شقت المواد من هذه الأجسام الصغيرة طريقها إلى الأرض، مما أدى إلى اصطدام النيازك.

يسلط هذا البحث الضوء على أهمية دراسة النيازك، لأنها تقدم لمحة عن الماضي العنيف للنظام الشمسي المبكر والدور الذي لعبته التأثيرات في تطور الكويكبات. ومن خلال فهم هذه العمليات، يمكن للعلماء الحصول على فهم أفضل لتاريخ كوكبنا والسياق الأوسع لتطور النظام الشمسي.

في الختام، لا توفر هذه الدراسة نظرة ثاقبة حول أصل نيزك تاتاهوين فحسب، بل تساهم أيضًا في معرفتنا بالنظام الشمسي المبكر. وتؤكد النتائج أهمية مواصلة البحث والاستكشاف لكشف أسرار جوارنا الكوني.