وقد سلطت الأبحاث الحديثة التي أجريت على نيازك الديوجينيت، بما في ذلك النيازك الشهيرة التي أمطرت على مدينة تطاوين في تونس، الضوء على أصل هذه النيازك وقدمت نظرة ثاقبة للنظام الشمسي المبكر. نيزك الديوجينيت من تطاوين، على الرغم من أنه ليس جزءًا من كوكب سكاي ووكر الخيالي، تاتوين، إلا أنه يشارك اسمه مع المدينة وله تكوين رائع وتاريخ تكوين.

الديوجينيت هو نوع من النيازك النارية التي تشكلت في أعماق الكويكبات ثم بردت ببطء، مما أدى إلى تكوين بلورات كبيرة. ويحتوي نيزك تطاوين على بلورات يصل حجمها إلى 5 ملم وأوردة سوداء مميزة، تعرف باسم الأوردة الذائبة الناجمة عن الصدمات، والتي تتشكل نتيجة درجات الحرارة والضغوط المرتفعة الناجمة عن الاصطدامات بالجسم الأصلي للنيزك. تشير هذه الأوردة إلى أن النيزك تعرض لضغوط تصل إلى 25 جيجاباسكال، مما يدل على حدث اصطدام كبير.

ومن خلال دراسة طيف نيازك الديوجينيت ومقارنتها بالكويكبات والكواكب الموجودة في نظامنا الشمسي، حدد العلماء الأصل المحتمل لهذه النيازك. ويعتقد أن الديوجينيت، بما في ذلك نيزك تاتاهوين، ينشأ من 4 فيستا، ثاني أكبر كويكب في حزام الكويكبات لدينا. توفر النيازك من 4 فيستا معلومات قيمة عن النظام الشمسي المبكر، حيث أنها قديمة، ويعود تاريخها إلى ما يقرب من 4 مليارات سنة.

استخدمت الدراسة الحديثة التي أجريت على 18 نيزكًا من الديوجينيت، بما في ذلك النيازك الموجودة في تطاهوين، تقنيات التأريخ الإشعاعي لعمر الأرجون-الأرجون لتحديد أعمارها. ومن خلال فحص النسبة بين نظائر الأرجون المختلفة، تمكن العلماء من تقدير عمر النيازك. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام حيود التشتت الخلفي للإلكترون، وهي تقنية مجهرية، لتقييم التشوه الناجم عن أحداث الاصطدام.

سمح هذا المزيج من التقنيات للباحثين بتحديد توقيت أحداث التأثير على 4 فيستا والحصول على نظرة ثاقبة للنظام الشمسي المبكر. تشير الدراسة إلى أن 4 فيستا شهدت تصادمات مستمرة حتى وقع حدث كارثي منذ حوالي 3.4 مليار سنة. ربما يكون هذا الحدث قد اشتمل على اصطدام كويكب آخر، مما أدى إلى إنتاج كويكبات أصغر حجمًا من كومة الركام تُعرف باسم "الفيستويدات". وتسببت هذه الفيستويدات في وصول النيازك إلى الأرض خلال 50 إلى 60 مليون سنة الماضية، بما في ذلك النيزك الذي أسر سكان تطاوين.

يسلط هذا البحث الضوء على أهمية دراسة النيازك لفهم تطور الكويكبات وديناميكيات النظام الشمسي المبكر. لعبت الأحداث المؤثرة دورًا حاسمًا في تشكيل تاريخ نظامنا الشمسي، وتوفر النيازك مثل الديوجينيت رابطًا مباشرًا لهذه الأحداث. ومن خلال كشف أسرار هذه النيازك، يمكن للعلماء الاستمرار في كشف الماضي العنيف لجوارنا السماوي.