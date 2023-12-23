البراكين تحت الجليدية: الكشف عن عمالقة القارة القطبية الجنوبية المخفية

ألقت الاكتشافات العلمية الحديثة الضوء على وجود العديد من البراكين تحت الجليدية المدفونة تحت مساحات الجليد في القارة القطبية الجنوبية. وأثار هذا الاكتشاف مخاوف بشأن الدور المحتمل لهذه العمالقة الجيولوجية في ذوبان القمم الجليدية القطبية. ومع ذلك، يكشف الفحص الدقيق أنه على الرغم من أن هذه البراكين نشطة، إلا أنها ليست السبب الرئيسي وراء ذوبان الجليد السريع. وبدلا من ذلك، يلعب تغير المناخ، الذي تضخم بفِعل ارتفاع درجة حرارة المياه تحت الغطاء الجليدي، دورا أكثر أهمية.

المركز البركاني المخفي في القارة القطبية الجنوبية

تضم المنطقة الغربية من القارة القطبية الجنوبية أكبر منطقة بركانية على وجه الأرض، مخبأة تحت كيلومترين من الجليد. ومع وجود ما يقرب من 100 بركان مكتظ بكثافة في هذه المنطقة، فإنها تتفوق على شرق أفريقيا من حيث النشاط البركاني. على الرغم من أن هذه البراكين تحت الجليدية لديها القدرة على التسبب في أضرار، فإن الطبيعة المستقرة نسبيًا للصفائح التكتونية في القطب الجنوبي تمنع النشاط البركاني الشديد.

الآثار المحتملة للانفجارات

وفي حين أن التهديد المباشر بحدوث ثوران بركاني واسع النطاق ليس وشيكًا، إلا أنه قد يكون له عواقب وخيمة على بنية الصفائح الجليدية. وعلى الرغم من أن عدد السكان في القارة القطبية الجنوبية صغير، إلا أن التأثير العالمي لمثل هذا الحدث سيكون بعيد المدى. قد تواجه المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم ارتفاعًا في مستويات المياه، وقد يؤدي انهيار الجليد إلى تعريض بقاء الحياة البرية مثل الدببة القطبية وحيوانات الفظ للخطر. بالإضافة إلى ذلك، فإن إطلاق غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية، يمكن أن يزيد من إدامة تغير المناخ.

تقييم التهديد

على الرغم من أن وجود البراكين تحت الجليدية تحت جليد القطب الجنوبي أمر فرض، إلا أنها لا تعتبر تهديدًا مباشرًا لكوكبنا. يظل المحرك الرئيسي لذوبان الصفائح الجليدية هو تغير المناخ، الذي يلقي بظلاله على تأثير هذه البراكين. وفي حين تساهم البراكين في عملية الذوبان، فإن تأثيرها يطغى عليه ارتفاع درجات الحرارة العالمية وارتفاع درجة حرارة تيارات المياه تحت الجليد. وبينما يتعمق العلماء في ألغاز العالم البركاني الخفي في القارة القطبية الجنوبية، فإن فهمنا لهذه السمات الجيولوجية وآثارها على الكوكب سيستمر في التطور.