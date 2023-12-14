تكشف الدراسة كيف تحمي بكتيريا الأمعاء المتنوعة من مسببات الأمراض

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة أكسفورد الضوء على كيفية حماية مجتمعات بكتيريا الأمعاء المتنوعة من مسببات الأمراض الضارة عن طريق حجب المغذيات. يلعب ميكروبيوم الأمعاء، الذي يتكون من مئات الأنواع البكتيرية، دورًا حاسمًا في الدفاع عن الأمعاء ضد مسببات الأمراض الغازية التي يمكن أن تسبب العدوى.

تضمن البحث اختبار 100 سلالة مختلفة من بكتيريا الأمعاء بشكل فردي ومجتمع لتقييم قدرتها على الحد من نمو اثنين من مسببات الأمراض البكتيرية الضارة: الكلبسيلة الرئوية والسالمونيلا المعوية. في حين أظهرت السلالات الفردية قدرة ضعيفة على منع انتشار مسببات الأمراض هذه، أظهرت المجتمعات التي تضم ما يصل إلى 50 نوعًا معًا انخفاضًا كبيرًا في نمو مسببات الأمراض.

وقد لوحظ "تأثير حماية المجتمع" هذا في كل من الثقافات المختبرية وفي الفئران الخالية من الجراثيم. وأكد مؤلف الدراسة، البروفيسور كيفن فوستر، أن مقاومة الاستعمار هي ملكية جماعية لمجتمعات الميكروبيوم وأن سلالة واحدة تكون وقائية فقط عندما تقترن بسلالات أخرى.

علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون أن تكوين المجتمعات البكتيرية لعب دورًا حاسمًا في مستوى الحماية. تبين أن بعض الأنواع ضرورية للحماية المجتمعية، حتى لو كانت توفر الحد الأدنى من الحماية بشكل فردي.

وكشفت الدراسة أيضًا كيف تمنع المجتمعات البكتيرية الوقائية نمو مسببات الأمراض عن طريق استهلاك العناصر الغذائية التي تعتمد عليها مسببات الأمراض. ومن خلال تحليل جينومات الأنواع البكتيرية المختلفة، وجد الباحثون أن المجتمعات الأكثر حماية تتكون من أنواع ذات تركيبات بروتينية مماثلة للأنواع المسببة للأمراض. وأظهر التنميط الأيضي أيضًا أن الأنواع المحمية لها متطلبات مماثلة لمصادر الكربون مثل مسببات الأمراض.

يمكن تطبيق نتائج هذه الدراسة لتطوير استراتيجيات جديدة لمكافحة مسببات الأمراض الضارة في الأمعاء عن طريق تحسين مجتمعات الميكروبيوم في الأمعاء. وقد تفسر أيضًا سبب كون الأفراد أكثر عرضة لأنواع معينة بعد تناول المضادات الحيوية التي تقلل من تنوع الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء.

في الختام، يسلط البحث الضوء على أهمية مجتمعات بكتيريا الأمعاء المتنوعة في الحماية من مسببات الأمراض الضارة عن طريق حجب المغذيات. تقدم النتائج وعدًا بتحسين تكوين الميكروبات للحماية من الأنواع البكتيرية التي تشكل مخاطر صحية.