الديدان البحرية الغريبة تطور استراتيجية تكاثر فريدة من نوعها

تبنت بعض الديدان البحرية طريقة غريبة للتكاثر عن طريق زراعة دودة ثانية على أطرافها الخلفية، والتي تنفصل في النهاية للعثور على شركاء. تستخدم نباتات السيلل الخضراء اليابانية (Megasyllis nipponica) هذه الإستراتيجية غير التقليدية، كما ورد في دراسة حديثة نشرت في مجلة Scientific Reports. تتواجد هذه الديدان عادة في قاع المحيط، ولكن عندما تكون جاهزة للتكاثر، فإنها تخضع لتغيرات كبيرة، وتحول أجسامها إلى هيكل يعرف باسم الحاتمة. يتيح لهم هذا التحول السباحة في عمود الماء، مما يمنحهم القدرة على السفر لمسافات أطول بحثًا عن شركاء محتملين.

في حين أن غالبية الديدان السيلليد تموت بعد التكاثر، فإن الديدان السيلليد اليابانية تتخذ نهجًا مختلفًا. يقومون بتطوير قسم في نهايات ذيلهم يسمى العمود، والذي ينفصل في النهاية ويسبح بعيدًا للعثور على أفراد من الجنس الآخر للتزاوج. إن الرِج ليس مجرد ذيل، بل هو كيان مكتمل التكوين له دماغه وعينيه وقرون استشعاره وأعضائه الجنسية. ومع ذلك، فهو يفتقر إلى فم أو جهاز هضمي فعال، حيث أن غرضه الوحيد هو إنتاج البيض أو الحيوانات المنوية قبل زواله السريع.

كان الباحثون المشاركون في الدراسة مفتونين بشكل خاص بالتعبير عن جينات هوكس في الرئة. في البداية، توقعوا أن يعكس التعبير الجيني تعبير الكائن الأصلي، مع التعبير عن جينات الرأس والقسم الأوسط والذيل في نفس المواضع. ومع ذلك، اكتشفوا أن العمود يتكون فقط من رأس وذيل دون القسم الأوسط. لم يتم بعد فهم آلية انفصال العمود بشكل كامل، ولكن يُعتقد أنه ينقطع أثناء حركاته الملتوية.

عندما ينطلق الرغام بحثًا عن رفيقة في عمود الماء، تبدأ الدودة المتبقية في نمو برعم صغير يحل محل الذيل المفقود في النهاية. تواصل هذه الدودة المرنة وجودها، حيث تتغذى وتنمو بعقب آخر قابل للفصل للتكاثر في المستقبل. تقدم الإستراتيجية الإنجابية الفريدة لهذه الديدان البحرية لمحة رائعة عن الأساليب المتنوعة والمبتكرة التي تستخدمها الكائنات الحية للبقاء والتكاثر في بيئتها.