العلماء يكشفون وظيفة الأحماض الأمينية في نشاط المستقبلات على المستوى الذري

تعاون علماء من مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال مع باحثين من مؤسسات مرموقة لدراسة دور الأحماض الأمينية في نشاط المستقبلات على المستوى الذري. ركزوا على المستقبل الأدرينالي β2 (β2AR)، وهو عضو في عائلة المستقبلات المقترنة بالبروتين G (GPCR) والتي تستهدفها العديد من الأدوية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء.

بدلًا من دراسة المستقبل ككل، قرر الفريق تشريحه عن طريق تحوير كل من الأحماض الأمينية الـ 412 الموجودة في β2AR. ومن خلال تقييم استجابة كل متحول للأدرينالين الطبيعي، تمكنوا من تحديد الخصائص الدوائية للفعالية والقوة. والمثير للدهشة أنه تم العثور على حوالي 80 حمضًا أمينيًا فقط تساهم في هذه الخصائص، ثلثها فقط موجود في المناطق التي يرتبط فيها البروتين G أو الليجند بالمستقبل.

كان الباحثون مهتمين بملاحظة أن بعض الأحماض الأمينية تتحكم في الفعالية، وبعضها يتحكم في الفعالية، والبعض الآخر يمكن أن يؤثر على كليهما. هذا الاكتشاف له آثار مهمة على تصميم الأدوية ويشير إلى ضرورة التأثير على بقايا معينة داخل المستقبل من أجل إنتاج أدوية أكثر قوة وفعالية.

إن فهم كيفية مساهمة الأحماض الأمينية الفردية في الخصائص الدوائية سيوفر أساسًا لضبط الاستجابات الدوائية أثناء تصميم روابط علاجية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يسلط هذا البحث الضوء على كيفية تأثير التنوع الجيني على استجابة الفرد للأدوية، حيث يمكن تنظيم الفعالية والفعالية بشكل مستقل عن بعضهما البعض من خلال آليات متميزة.

استكشف الفريق أيضًا الانتقال بين الحالات النشطة وغير النشطة لـ β2AR. ووجدوا أنه حتى الأحماض الأمينية غير المشاركة في الارتباط بالبروتين G أو الليجند تلعب دورًا في هذا التحول. ومن خلال رسم خرائط للبيانات الدوائية على بنية المستقبل، اكتسب الباحثون رؤى جديدة حول الشبكة التفارغية التي تربط موقع ربط الليجند بموقع ربط بروتين G، الذي يحكم الفعالية والفعالية.

من خلال فهم نشاط المستقبلات على المستوى الذري، يأمل الباحثون في الحصول على رؤى أعمق حول المشهد التوافقي للبروتينات ومواصلة استكشاف إشارات GPCR.