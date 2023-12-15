الممثلة لاريسا ويلسون تجد التجديد في كورنوال

قامت الممثلة لاريسا ويلسون، المعروفة بدورها في دور جال فازر في مسلسل Skins، مؤخرًا برحلة إلى كورنوال بالمملكة المتحدة وأعادت اكتشاف جمال المكان وهدوءه. وشاركت صوراً ومقاطع فيديو مذهلة لها على الشاطئ الرملي، وهي ترتدي ملابس السباحة السوداء. أعربت ويلسون عن كيف كان هذا المكان دائمًا ملاذها الآمن وجلب لها الشفاء. وتذكرت زيارة كورنوال عندما كانت طفلة وكيف أنها لا تزال تحتل مكانة خاصة في قلبها.

بالانتقال من وقتها في Skins، تفكر ويلسون في التحديات التي واجهتها مع الشهرة. وهي تعترف بأن الاهتمام المفاجئ الذي تلقته عندما أصبح العرض شائعًا كان ساحقًا، خاصة أنها كانت لا تزال صغيرة وتحاول اكتشاف نفسها. إن التدقيق المستمر من قبل الآخرين الذين يحدقون بها ويحكمون عليها لم يكن شيئًا اعتادت عليه على الإطلاق. لقد كانت تجربة غريبة ومرهقة بالنسبة لها.

بصفته أبًا لأول مرة، يقدم ويلسون نصائح قيمة للآخرين الذين يمرون بنفس الموقف. وتؤكد أن الأبوة مليئة بالتغييرات والتحولات غير المعلنة التي قد لا يتوقعها المرء. وهي تعترف بأن السنة الأولى يمكن أن تكون صعبة على الجسم والعقل والعلاقات، وأنه من المهم أن نفهم أنه لا يمكن التحكم في كل شيء كوالد جديد.

على الرغم من عدم اهتمامها بالأكاديميين في البداية، كشفت ويلسون أنها انتهى بها الأمر بالذهاب إلى الجامعة في وقت لاحق من حياتها بعد ترك المدرسة من أجل Skins. تبين أن هذا القرار قد غيّر حياتها. لقد وجدت هذه التجربة مجزية وتعلمت المزيد عن نفسها أكثر من أي وقت مضى. لقد كانت خطوة مهمة شكلت مستقبلها.

تشارك ويلسون أيضًا حكمتها بشأن الصحة العقلية، مذكّرة معجبيها ومتابعيها بأنه من الضروري التمييز بين ما يمكننا التحكم فيه وما لا يمكننا التحكم فيه. وتحث الناس على عدم السعي لتحقيق الكمال أو التأثر بآراء الآخرين. إن فهم أنفسنا وقبول حقيقة أنه لن يفهمنا الجميع هو المفتاح للحفاظ على الصحة العقلية.

وأخيرًا، يؤمن ويلسون بعدم تقييد نفسه بشيء واحد فقط في الحياة. غالبًا ما يملي المجتمع علينا اختيار طريق واحد والتمسك به. ومع ذلك، فهي تشجع الشباب على التجربة واستكشاف خيارات مختلفة، مؤكدة على أن وجود اهتمامات متعددة أمر ممكن بالتفاني والعمل الجاد.

في الختام، كانت رحلة لاريسا ويلسون الأخيرة إلى كورنوال بمثابة تذكير بجمال أماكن معينة وقوتها العلاجية. بفضل الأفكار المكتسبة من تجاربها في الشهرة والأمومة والأكاديميين والصحة العقلية، تواصل ويلسون إلهام معجبيها لاحتضان الحياة وكل إمكانياتها.