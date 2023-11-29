ستة كواكب خارجية ترقص في تزامن مثالي، وتقدم رؤى حول تكوين النظام الشمسي

شهد علماء الفلك رقصة سماوية ساحرة، تتضمن ستة كواكب خارجية تدور حول نجم بإيقاع معقد. تلقي هذه الملاحظة الجذابة الضوء على عملية تكوين نظامنا الشمسي وتقدم أدلة قيمة حول تاريخه. يقع النجم HD 100 على بعد حوالي 110067 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة Coma Berenices، وهو بمثابة مسرح لهذا الأداء الكوني.

تظهر هذه الكواكب الخارجية قربًا استثنائيًا من نجمها المضيف، حيث تتلاءم الكواكب الستة بشكل مريح مع المدار الذي يشغله عطارد حول شمسنا. ويوضح أدريان ليليو، الباحث من جامعة جنيف، أن هذه الكواكب الساخنة، التي تشبه نواة صخرية يغلفها غلاف غازي، يبلغ حجمها مكانا ما بين الأرض ونبتون. لسوء الحظ، نظرًا لقربها من نجمها، لا يستطيع أي من هذه "الكواكب النبتونية الفرعية" دعم الماء السائل، وهو عنصر أساسي للحياة كما نعرفها.

ما يميز هذا النظام الرائع حقًا هو التزامن الدقيق لهذه الكواكب الستة في مداراتها الدوارة. وكما لوحظ في دراسة نشرت في مجلة Nature، فإن الكواكب تنخرط في رقصة دقيقة تعرف باسم “الرنين المداري”، حيث تحافظ قوى الجاذبية بينها على إبقاء كل كوكب في تناغم إيقاعي. بينما تدور الكواكب الستة حول نجمها، يكمل كل منها عددًا مختلفًا من الدورات خلال الوقت الذي يستغرقه كوكب آخر لإكمال مدار واحد، مما يخلق سلسلة رنين مذهلة.

وعلى النقيض من تزامن مجموعة الكواكب الخارجية هذه، فإن الكواكب الموجودة داخل نظامنا الشمسي لا تظهر مثل هذه المدارات المنسقة. وقد يُعزى هذا التفاوت إلى الأحداث التخريبية التي حدثت بعد تكوين نظامنا الشمسي، كما اقترح رافائيل لوك، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة شيكاغو. ومن الممكن أن تشمل مثل هذه الأحداث تكوين عمالقة غازية ضخمة مثل كوكب المشتري وزحل، والتي ربما تكون قد عطلت مدارات الكواكب الأصغر. هناك عامل آخر من المحتمل أن يساهم في فقدان المدارات المتزامنة وهو التأثير الكارثي لنيزك ضخم.

يقدم نظام HD 110067، الذي يُعتقد أنه ظل دون تغيير نسبيًا لأكثر من أربعة مليارات سنة، منظورًا فريدًا حول كيفية تطور الأنظمة الكوكبية ويسلط الضوء على أهمية الاستقرار في تكوينها. وبينما يواصل علماء الفلك استكشاف وكشف أسرار هذه الرقصات السماوية، فإنهم يأملون في الحصول على رؤى قيمة حول تاريخ نظامنا الشمسي وفهم العوامل التي أدت إلى فقدانه لإيقاعه.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو الكوكب الخارجي؟

الكوكب الخارجي هو كوكب يدور حول نجم خارج نظامنا الشمسي.

2. ما هو الرنين المداري؟

يشير الرنين المداري إلى الظاهرة التي تؤدي فيها قوى الجاذبية بين جرمين سماويين أو أكثر إلى تزامن مداراتها، مما يخلق نمطًا متناغمًا يشبه الرقص.

3. كم عدد الكواكب الخارجية المعروفة بوجودها؟

حتى الآن، تم اكتشاف أكثر من 5,000 كوكب خارجي.

4. لماذا لا تظهر الكواكب في نظامنا الشمسي مدارات متزامنة؟

قد يكون عدم وجود مدارات متزامنة في نظامنا الشمسي بسبب الأحداث التخريبية، مثل تشكيل عمالقة الغاز أو التأثيرات واسعة النطاق من الأجرام السماوية، والتي زعزعت استقرار مدارات الكواكب الأصغر.