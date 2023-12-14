توصلت دراسة جديدة إلى أن خصائص الحفر الصدمية يتم تحديدها من خلال سرعة الدوران وقوة الروابط

سلطت دراسة حديثة أجراها مهندسون في جامعة كامبيناس في البرازيل الضوء على السمات الفريدة للحفر الصدمية الموجودة على الأرض والأجرام السماوية الأخرى. ومن خلال إجراء عمليات محاكاة لأحداث الاصطدام، اكتشف الفريق أن خصائص الحفر تتأثر بخصائص كل من الجسم الذي يصطدم بالسطح والموقع الذي يحدث فيه الاصطدام.

أظهرت الأبحاث السابقة أن الحفر الناتجة عن الارتطام تأتي بأشكال مختلفة، مع اختلافات في العمق، وحجم مجال الحطام، ووجود حافة مرتفعة. ومع ذلك، لم يتم فعل الكثير لاستكشاف الأسباب الكامنة وراء هذه الاختلافات. ولمعالجة هذه الفجوة المعرفية، طور فريق البحث محاكاة تأخذ في الاعتبار العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على نتيجة حدث تصادم يشتمل على أجسام أصغر تصطدم بأجسام أكبر.

ابتكر الفريق مقذوفات افتراضية تشبه الجريب فروت باستخدام آلاف الكرات الصغيرة ذات الكثافات المتفاوتة. كما قاموا بتصميم الأهداف بطريقة مماثلة. من خلال تطبيق مبادئ الفيزياء على عمليات المحاكاة الخاصة بهم، تمكن الباحثون من دراسة تأثيرات عوامل مثل كثافة المرتطم، والسرعة، وسرعة الدوران، وزاوية التأثير.

ظهرت بعض الاتجاهات المثيرة للاهتمام من عمليات المحاكاة. على سبيل المثال، تميل المقذوفات ذات الدوران الأسرع والتي تتحطم عند الاصطدام إلى تشتيت الحطام على مساحة أوسع مقارنةً بالمقذوفات ذات الدوران الأبطأ. ووجد الباحثون أيضًا علاقة بين قوة رابطة المادة المصطدمة والشكل الناتج للحفرة. بالإضافة إلى ذلك، أثرت قوة الرابطة على ما إذا كانت المواد الناتجة عن الاصطدام قد وصلت إلى حافة الحفرة.

يمكن أن يكون لنتائج هذه الدراسة آثار على إجراء مزيد من الأبحاث حول فوهات محددة وخصائصها الفريدة. ومن خلال استخدام نموذج المحاكاة الذي طوره الفريق، يمكن للعلماء الحصول على فهم أعمق لكيفية تحديد الخصائص المختلفة للفوهات الناتجة عن الاصطدام.

في حين أن هذه الدراسة توفر رؤى قيمة حول العوامل التي تشكل الحفر الأثرية، فإن الأبحاث المستقبلية سوف تستمر في استكشاف المتغيرات الأخرى التي قد تؤثر على هذه الظواهر.