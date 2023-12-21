الحد من تلوث الهواء أثناء الوباء يمكن أن ينقذ الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا

ملخص: تشير دراسة أجريت أثناء الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا (كوفيد-19) في عام 2020 إلى أن تقليل تلوث الهواء إلى مستويات مماثلة لتلك التي كانت أثناء الوباء يمكن أن يحمي الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا من الاختفاء بحلول نهاية القرن. وأدى الهواء النظيف إلى ترسيب أقل للسخام على الأنهار الجليدية، مما أدى إلى انخفاض ذوبان الثلوج. وهذا له آثار كبيرة على إمدادات المياه المستدامة والنظم البيئية في آسيا.

قدمت تدابير الحد من تلوث الهواء التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد-19 رؤى قيمة حول تأثير الأنشطة البشرية على البيئة. وعلى وجه الخصوص، وجد العلماء أن انخفاض تلوث الهواء كان له تأثير إيجابي على الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا.

ويشكل التراجع السريع للأنهار الجليدية وفقدان الغطاء الثلجي تهديدا كبيرا لإمدادات المياه لمليارات البشر في آسيا. وتعتمد الأنهار مثل نهر السند، والجانج، واليانجتسي بشكل كبير على المياه الذائبة من الأنهار الجليدية لأغراض الري والطاقة الكهرومائية ومياه الشرب. لفهم التأثير المحتمل لانخفاض تلوث الهواء، قام فريق بحث دولي بدراسة الوضع أثناء عمليات الإغلاق الوبائية.

ووجدوا أن الهواء النظيف الناتج عن انخفاض الانبعاثات أدى إلى ترسب أقل للسخام على الأنهار الجليدية. ونتيجة لذلك، كان هناك انخفاض في ذوبان الثلوج يوميًا بمقدار 0.5 إلى 1.5 ملم. يمكن أن يكون لهذا الانخفاض في ذوبان الجليد فوائد كبيرة لإمدادات المياه المستدامة في المنطقة.

وتؤكد الدراسة على أهمية التحول إلى مصادر طاقة أنظف واعتماد وسائل نقل منخفضة الانبعاثات. ومن خلال تحقيق مستويات تلوث الهواء مماثلة لتلك التي حدثت أثناء عمليات الإغلاق الوبائية، يمكن تقليل ذوبان الثلوج بنسبة تصل إلى 50%. ومثل هذا التخفيض لن يحافظ على الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا فحسب، بل سيساهم أيضا في الحفاظ بشكل عام على موارد المياه والزراعة والأنظمة البيئية في آسيا.

تسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة تلوث الهواء وآثاره الضارة على البيئة. في حين أن جائحة كوفيد-19 جلبت تخفيفا مؤقتا لجودة الهواء، فإن الحلول المستدامة طويلة الأجل ضرورية لضمان الحفاظ على النظم البيئية الحيوية مثل الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا. ومن خلال النظر في الدروس المستفادة من الوباء، لدينا فرصة للتخفيف من التأثير السلبي للنشاط البشري وخلق مستقبل أكثر استدامة.