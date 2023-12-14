دراسة جديدة تكشف عن مستويات مروعة من غاز الميثان في التربة الصقيعية في القطب الشمالي

في دراسة رائدة، توصل العلماء إلى اكتشاف مخيف حول التربة الصقيعية في القطب الشمالي: فهي تؤوي وحشًا ضخمًا من غاز الميثان يشكل تهديدًا خطيرًا لكوكبنا. ومع ارتفاع درجات الحرارة وبدء ذوبان التربة الصقيعية، فإنها تطلق كميات كبيرة من غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية التي لديها القدرة على تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري.

وركزت الدراسة، التي أجراها باحثون في النرويج، على أرخبيل سفالبارد النرويجي، وكشفت عن مستويات مثيرة للقلق من غاز الميثان المحتجز في أعماق الأرض المتجمدة. ومن خلال تحليل البيانات من ثمانية آبار استكشافية حفرتها شركات الوقود الأحفوري، وجد العلماء أن نصفها يحتوي على كميات كبيرة من الميثان. تشير هذه النتيجة إلى أن إطلاق غاز الميثان من التربة الصقيعية يعد ظاهرة واسعة النطاق ولا يقتصر على سفالبارد وحدها.

وأوضح المؤلف الرئيسي توماس بيرشال: "أحد الأمثلة القصصية هو من حفرة البئر التي تم حفرها مؤخرًا بالقرب من المطار في لونجييربين". "سمع الحفارون صوت فقاعات قادمًا من البئر، لذلك قررنا أن نلقي نظرة، مسلحين بأجهزة إنذار بدائية مصممة للكشف عن المستويات المتفجرة من غاز الميثان - والتي تم تشغيلها على الفور عندما وضعناها فوق حفرة البئر".

ما يجعل هذه الدراسة ذات أهمية خاصة هو أنها تمثل أول تحليل منهجي لغاز الميثان في التربة الصقيعية في سفالبارد، على الرغم من قيام شركات الوقود الأحفوري بأنشطة الحفر في المنطقة لأكثر من 50 عامًا. فهو يوفر رؤى حاسمة حول مدى خطورة تهديد غاز الميثان ويؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضية.

في حين أن المدى الدقيق لتسرب غاز الميثان من التربة الصقيعية في القطب الشمالي لا يزال غير مؤكد، فإن البحث الحالي يسلط الضوء على حجم المشكلة. تشكل البيانات التي تم جمعها من 18 بئرًا استكشافيًا للمواد الهيدروكربونية، و500 بئرًا للتنقيب عن الفحم، و10 آبارًا علمية أساس هذه الدراسة، مما يقدم فهمًا شاملاً للوضع.

ومع تفاقم أزمة المناخ، فمن الضروري أن نواجه وحش الميثان الكامن تحت سطح القطب الشمالي المتجمد. تعتبر نتائج هذه الدراسة بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة ومتابعة حلول مستدامة للتخفيف من تغير المناخ قبل فوات الأوان.