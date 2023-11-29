رؤى جديدة حول التصاق الجليد على الأسطح

يمكن أن يشكل تراكم الجليد مخاطر كبيرة على مختلف الصناعات، بما في ذلك الطيران والشحن. تعد إزالة الجليد من الأسطح أمرًا صعبًا وتستهلك الكثير من الطاقة، مما دفع الباحثين إلى استكشاف تطوير مواد سلبية لتساقط الجليد. وبينما ركزت الدراسات السابقة على الجليد المتبلور من الماء النقي، بحثت دراسة حديثة أجرتها جامعة إلينوي في شيكاغو في تأثير الشوائب الموجودة عادة في المياه الطبيعية على التصاق الجليد بالمواد الإنشائية الشائعة.

في المختبر، قام العلماء بفحص الجليد المتكون بتركيزات مختلفة من الشوائب مثل الملح، والمواد الخافضة للتوتر السطحي، والمذيبات. والمثير للدهشة أنهم وجدوا أن الجليد الملوث كان أقل لزوجة من الثلج المصنوع من الماء النقي في ظل ظروف معينة. ويعزى هذا الالتصاق المنخفض إلى ظاهرة تسمى الطبقة شبه السائلة، والتي تتشكل عندما يتلامس الجليد مع مادة صلبة.

وتمتلك الطبقة شبه السائلة، الموجودة بالقرب من السطح الصلب، خصائص شبيهة بالسائل تؤثر على قوة التصاق الجليد. يعد تحليل هذه الطبقة من خلال التجارب أمرًا صعبًا. ومع ذلك، استخدم الباحثون محاكاة للديناميكيات الجزيئية لدراسة كيفية تأثير الشوائب على خصائصه. واكتشفوا أن الشوائب تطرد من الجليد من خلال عمليات التجميد والصرف، مما يؤدي إلى تكوين طبقة سائلة تزيد من نعومة سطح الجليد.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة سلطت الضوء أيضًا على التحديات التي تواجهها السفن في مناطق القطب الشمالي. على الرغم من وجود تركيزات منخفضة من الملح في المياه المالحة، إلا أن تكوين الجليد لا يزال يمثل مشكلة. يؤثر معدل تجميد الماء على هجرة الملوثات، مع التجميد الأبطأ مما يسمح للشوائب بالتراكم عند الواجهة الصلبة للثلج، مما يؤدي إلى زيادة الالتصاق. ومع ذلك، عندما يحدث التجميد بسرعة، يتم عزل الشوائب أو طردها، مما يؤدي إلى إنتاج ثلج أنقى وأقوى وأقل التصاقًا بالأسطح.

يمثل هذا البحث بداية استكشاف أعمق لالتصاق الجليد غير النقي، مع آثار تشمل مجالات مختلفة. توفر النتائج رؤى قيمة حول سلوك الجليد على الأسطح وتفتح آفاقًا جديدة للبحث والابتكار.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا تعتبر إزالة الثلج من الأسطح أمرًا صعبًا؟

ج: يلتصق الثلج بقوة بمعظم الأسطح، مما يجعل إزالته محفوفة بالمخاطر ويستهلك الكثير من الطاقة.

س: ما الذي تناولته دراسة جامعة إلينوي شيكاغو؟

ج: استكشفت الدراسة تأثير الشوائب الموجودة عادة في المياه الطبيعية على التصاق الجليد بالمواد الإنشائية الشائعة.

س: ما هي الطبقة شبه السائلة؟

ج: الطبقة شبه السائلة هي بنية فريدة تتشكل عندما يلتقي الجليد بمادة صلبة، وتمتلك خصائص شبيهة بالسائل.

س: كيف أثرت الشوائب على التصاق الجليد؟

ج: تم طرد الشوائب من الجليد عن طريق عمليات التجميد والصرف مما أدى إلى تكوين طبقة سائلة زادت من انزلاق الجليد.

س: لماذا لا تزال السفن في المناطق القطبية الشمالية تعاني من تشكل الجليد على الرغم من انخفاض تركيزات الملح؟

ج: التجميد الأبطأ يسمح للشوائب بالتراكم عند الواجهة الصلبة للثلج، مما يؤدي إلى زيادة الالتصاق. يعمل التجميد السريع على عزل أو طرد الشوائب، مما يؤدي إلى الحصول على ثلج أنقى وأقوى ويلتصق بشكل أقل بالأسطح.